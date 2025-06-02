到底多醉？台中斷片男倒速食店門口 問「我不是在台北嗎？」

員警喚醒王男，他迷迷糊糊地問：「我不是在台北嗎？」（警方提供）

2025/06/02 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市28歲王姓男子前天凌晨酒後決定徒步去吃速食，結果醉到「斷片」，直接在台灣大道與中興街口的麥當勞門口睡著了，由於他倒臥在地毫無反應，一度讓路人誤以為他出事趕緊報案，員警與救護人員迅速趕赴現場，成功喚醒王男並確保其安全，王男還一度迷糊地問：「我不是在台北嗎？」

據了解，王男前一晚在西區精誠五街與朋友飲酒狂歡後，竟異想天開要走去麥當勞吃宵夜，沒想到徒步近兩公里卻在抵達門口時因醉酒過度，還沒吃到漢堡就當場倒地「斷片」，第一分局公益派出所員警謝佳修、賴乃寧獲報趕抵時，只見王男倒臥地上、對疼痛刺激毫無反應，手機還不時響起「寶貝」來電，簡直成了街頭最悲情的一幕。

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員警好不容易將他叫醒，結果王男迷迷糊糊地問：「我不是在台北嗎？」還自稱「從北屯來台北」，被警員打臉：「小哥，這裡是台中啦！」王男一臉錯愕震驚喊道：「真的假的？」原來他酒醉到連地理都分不清，差點以為自己被瞬間移動到台北。

經檢查，王男雖然喝茫了，還好身上沒明顯外傷，救護人員確認他意識清醒後，警方協助聯絡家人並叫計程車載他返家，王男苦笑說：「我連麥當勞都沒進去，現在也不想吃了。」

第一分局長尤啟南呼籲，飲酒過量易導致行為失控，甚至危及生命安全，王男幸未誤入車道或發生意外，民眾應適量飲酒，避免因一時衝動釀成憾事，如遇類似緊急狀況，請立即撥打110，警方將全力提供協助，確保市民安全。

王男苦笑說：「我連麥當勞都沒進去，現在也不想吃了。」（警方提供）

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