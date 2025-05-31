南投8旬翁搭高鐵看診「忘記車放哪」 警過濾上百輛車才找到

陳翁（右）找回愛車「比讚」答謝警方幫忙。（讀者提供）

2025/05/31 13:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕南投80歲陳翁自行開車至高鐵台中站，準備搭乘高鐵北上回診，未料看錯就診時間，陳翁返回高鐵站附近停車場找車，由於站區周遭近10處停車場停數百輛自小客，小黃運將載著陳翁狂繞數圈仍遍尋不著，陳翁急哭，警方縮小範圍在無人看管停車場協助老翁順利找到車。

「警察先生，真的很感謝你」，端午節前夕中台灣艷陽高照，烏日派出所警員黃姚敦賓及林侑澤，於中午11時許獲報，陳翁從南投住處開車至高鐵台中站，因天氣炎熱搭乘計程車至站區準備搭乘高鐵北上回診，然而看錯回診時間，又搭乘小黃折返，陳翁忘記車停何處，運將狂繞站區數公里找車仍找不到，警方在10分鐘後找到車讓陳翁「比讚」答謝。

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烏日派出所長楊明勳說，員警先安撫陳翁情緒，陳翁冷靜回想稱停在「無人看管的停車場」，員警根據線索研判南投行經路線應停放在近站區一路的「車牌辨識」停車場，高鐵五路沿途有5處車辨停車場，經縮小範圍後至停車場收費機輸入車牌號碼，10分鐘後總算找到豐田灰色自小客。

陳翁破涕微笑，連聲感謝員警與運將熱心協助，開心開車回南投找家人，烏日警分局長劉雲鵬提醒，銀髮族若將愛車停放在不熟悉路段或停車場，為免忘記地點以手機拍照停放點、或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住停車位置，才能再找回愛車。

警方與運將在近10處停車場找車。（讀者提供）

警方縮小範圍輸入車牌號碼，10分鐘後找到豐田灰色自小客。（讀者提供）

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