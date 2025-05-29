市價近1.6億！男藏身八里山區貨櫃屋 「有雞」栽種大麻被逮

桃園市刑警大隊破獲藏身新北八里山區的大麻製毒工廠，現場查扣的大麻植株、乾燥花，若產出製成大麻成品，市價高達近1.6億元。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/05/29 09:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市刑警大隊破獲藏身新北八里山區的大麻製毒工廠，主嫌陳姓男子利用鐵皮貨櫃栽種大麻，靠著上網自學栽種技巧，還飼養近50隻盧丁雞為大麻添肥，名符其實的「有雞」栽種，現場查扣的大麻植株、乾燥花若產出製成大麻成品，市價高達近1.6億元，警方訊後依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

桃園市刑大今年3月間偵辦1起大麻販賣、分裝案件，從買家持續向上溯源，在調閱數百支監視器、密集跟監蒐證後，鎖定新北八里山區1處鐵皮倉庫，經報請士檢檢察官指揮偵辦，蒐證完備並聲請搜索票獲准，本月19日會同新北市蘆洲警分局現場搜索，發現陳男將大麻種滿鐵皮倉庫內2個貨櫃，現場查扣大麻活株350株、大麻種子20顆、乾燥大麻花及大麻葉1批約6.6公斤、大麻油5瓶及相關通風、照明、溫溼度計、分裝袋、封口機等栽種分裝設備。

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警方調查，為求大麻快速生長茁壯，陳男飼養了近50隻盧丁雞，利用其產蛋率高的特性，將雞蛋及糞便用於堆肥，甚至將蚯蚓置於盆栽內以利大麻生長，使植株生長至半個成人身高，按單株大麻產量約300公克，全案查扣植株及乾燥花、葉約可產出111公斤大麻成品，以1次吸食約0.5公克重量計算，約可供23萬人次吸食，市價高達近1.6億元，危害社會治安甚鉅，案經專案小組人員全數查扣，有效遏制大麻流入市面。

桃園市刑大大隊長鄺慶泰強調，警方對於毒品犯罪採零容忍政策，且大麻在台灣仍屬第2級毒品，除製造、栽種、運輸、販賣屬於重罪，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽所帶來的危害，將持續向上溯源、向下刨根打擊毒品犯罪。

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桃園市刑警大隊破獲藏身新北八里山區的大麻製毒工廠，現場查扣的大麻植株、乾燥花，若產出製成大麻成品，市價高達近1.6億元。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男飼養近50隻盧丁雞為大麻添肥，名符其實的「有雞」栽種。（記者鄭淑婷翻攝）

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