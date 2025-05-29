人妻出軌拍激戰片 遭小王勒索「穿絲襪玩最後一次」

人妻出軌拍激戰影片，慘遭人渣小王勒索「穿絲襪玩最後一次！」（情境照）

2025/05/29 07:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓人妻與小王林男婚外情打得火熱之際，拍下性愛片，事後二人分手，林男竟撂話「我要妳穿絲襪陪我玩最後一次」「不來嗎？要讓你的男同事看看妳自慰的影片嗎？」害陳女嚴重焦慮甚至自殘，新竹地院判林姓渣男需賠償15萬元並銷毀光碟。

陳女說，109年間與林男發生婚外情，二人性交時拍攝影像，她還應林男要求，拍攝隱私部位影像，事後二人分手，林男於111年4月傳簡訊恫嚇「裸照還給妳，但我要妳穿絲襪陪我玩最後一次」、「我幫妳拍了很多下流的影片，你現在來找我。玩最後一次，東西還你以後別再連絡」、「我要妳穿絲襪來陪我玩最後一次要就成交這次要讓我爽！」

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林男還揚言「不回答？那我上網交換別人的囉！」、「照片跟影片真的都在連你自拍給我的也在」、「都有露臉的喔！」、「不來嗎？要讓你的男同事看看妳自慰的影片嗎？」等訊息，恫稱持有她身體隱私部位及性交過程等不雅照片、影像可散布於眾，致陳女心生恐懼。

陳女說自己本即患有精神疾病長期就醫，遭林男恐嚇後病情加重，除失眠外出現嚴重焦慮而自殘，林男造成她精神極度痛苦，要求賠償精神慰撫金100萬元。

林男則說，對於刑事判決認定事實沒有意見，但陳女請求金額過高，他無力負擔；目前已無持有陳女所指照片及影片，若照片或影片尚存在，他願意銷毀。

法官最後判林男應賠償15萬元，且不得將陳女的私密照片、影片（含電子檔）複製及散布，並應將之銷毀。

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