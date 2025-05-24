翻盤！校長2度推翻決議改核乙等 嘉縣教師花數十萬提告勝訴

嘉義縣昇平國中。（記者林宜樟攝）

2025/05/24 21:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣前昇平國中訓導組長陳姓教師，身兼訓育、生教、體育、衛生4組業務，110學年度考績原被校內考核會核為甲等，時任校長陳幸琪罕見兩度不同意考核會決議，改核乙等；陳師不服，花數十萬元申訴、提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為校長改核過程有瑕疵，日前判決陳師勝訴，撤銷乙等考績。

該校現任校長孫佩璟回應，尊重司法判決，是否上訴待討論決定；現為水上國中校長的陳幸琪強調，陳師曾於2022年6月23日堅持參加學校已派員與會的線上會議，卻同時線上教學，無法專注教學，是影響學生受教權；陳師該年度承辦1151件公文，有大量結案日期超過限辦日期，延宕公文；校長對兼行政教師表現最清楚，考核會未做成合乎考績規定決議，校長有最終裁量權。

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陳師於2021年起在昇平國中擔任英語科教師兼訓導組長，110學年度考績由考核會5位委員一致投票決議甲等，陳幸琪不同意，發回後考核會仍列甲等，陳幸琪逕行改核乙等；陳師提起申訴，經嘉義縣教師申訴評議委員會評議「申訴有理由，原措施不予維持」，校方不服再申訴，教育部中央教師申訴評議委員會評議「原申訴評議撤銷，原措施維持」。

陳師不服，認為校長改核是架空考核會職權行使，提起行政訴訟，她1人兼辦4組業務，屢請校長適當分配或派員協助，均未獲實質回應，要帶隊參賽、辦校慶畢典、疫情通報業務，常深夜才有空批簽公文，非蓄意忽視延宕。

法官審理認為，校長變更考核會決議應敘明改核理由，陳幸琪認為陳師有要求簽和解書、性平初階訓態度反覆、有課時堅持線上參與健康體位相關會議，罔顧學生學生受教權及嚴重積壓公文情形，交回復議，考核會開會後仍列甲等，陳幸琪仍不同意，改核乙等；但依規定不同意復議結果，應註明理由，詳實記載，陳幸琪僅以相同理由，未具體說明依何理由做成與考核會不同判斷，過程有瑕疵。

法官認為，校長稱陳師要脅學校簽署非屬學校權責和解書，未涉教學、行政等，以此事考核，為不當連結；陳師兼辦4組業務，當時為疫情期間，參加健康體位議題學校輔導會議，是其行政職責；無學生及家長反映陳師線上授課教學成效不佳，有多名學生表示陳師上課認真；陳師兼辦4組業務，處理大量公文，承辦、支援許多校內外活動，還需處理確診通報、疫情調查等業務，難僅以公文延宕做為行政表現唯一憑據。

判決書表示，考核會主席到庭證述稱陳師「滿認真的」、「一個人要做4個組長工作不是容易的事」、「下班後會自己留下來做事」；考核委員證述「委員大部分都認為陳老師滿認真，平時看她上課就很認真」、「老師滿認真的，就沒有理由打不好的考績」。

法官認為，校長將陳師當年考績改核乙等，有判斷出於不完全資訊情形，有瑕疵、難認適法，再申訴決定未予糾正，亦有未合，判決撤銷再申訴決定及原處分。

陳幸琪回應，昇平國中當年全校僅5班，小校組長均兼辦多組業務，她也有指派人員行政協助；陳師邊開線上會議邊線上教學，一心二用，她是依規定以校長職權改列乙等，再申訴過程中也獲教育部評議委員會支持。

陳師現已轉任他校，她說，教學生涯多次獲獎，但在昇平國中擔任組長，業務繁重，身心俱疲，考績被校長改核為乙等，她不服，花費數十萬元申訴、打官司，感謝司法判決還她應有的考績。

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