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    修馬達指侵鄰居、還要求花錢外射舔下體 賠百萬仍判囚

    王男替女鄰居修理馬達，涉嫌趁機指侵，被高雄高分院判刑。示意圖。（記者鮑建信攝）

    王男替女鄰居修理馬達，涉嫌趁機指侵，被高雄高分院判刑。示意圖。（記者鮑建信攝）

    2025/05/24 16:16

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市68歲王姓男子，為鄰居甲女修理馬達，涉嫌趁機強行指侵，還說要花錢體外射精和舔下體，被高雄地院依妨害性自主罪判刑4年，高等法院高雄分院審酌他賠償百萬元和解，改處徒刑3年6月。

    判決書指出，2022年9月28日上午，具有水電專長王男，經鄰居甲女請托，到住處協助移動馬達線路，施工後她欲付費用，王男竟要求擁抱，隨即不顧她堅決反對，涉嫌上下其手，進而指侵得逞，後來還抓她的手，撫摸「那話兒」。

    此時，王男血脈賁張，仍不肯罷手，願意付費2000元和1000元，嘿咻外射和舔她私處，被甲女拒絕後，他又說：「待勃起消退即離去，不要向別人說起今天的事」等語。甲女不甘受辱，報請警方處理。

    王男應訊指稱，完工後甲女想要學習做開關，他回說：「一個開關有6個洞，上下各3個，你拿東西把中間的洞插進去，上面2個腳就打開了」等語，否認犯行。

    1、2審調查，甲女被侵犯後，倉皇搬離居住10餘年住家，又花費相當時間、金錢，前往身心科就診至少10餘次，加上她指證歷歷，依妨害性自主罪，判決黃男有期徒刑4年，他不服上訴。

    高雄高分院審酌王賠償100萬4千元達成和解，並已全數交付完畢，從輕改判3年半，仍可上訴。

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