中國人台海「換大船」入境高雄 坦尚尼亞籍貨輪船長不起訴原因曝

坦尚尼亞籍貨輪海峽接中國偷渡犯入台，印尼籍船長雖被列為共犯但獲檢方不起訴處分。示意圖非當事貨輪（資料照）

2025/05/21 16:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕39歲中國籍男子李元紅去年9月從福建搭漁船出海，在台灣海峽登上坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」，跟著「祥」輪進入高雄港，再從大船換小船從旗津進入我國，被依違反入出國及移民法判拘30日，而挾帶李男進入我國的印尼籍船長IMAM NYOTO WIBOWO則獲檢方不起訴處分。

去年9月，李元紅透過中國籍綽號「小陳」的男子介紹，從中國福建省福州市某沙岸海邊搭乘漁船出海，漁船載他到台灣海峽後，李男登上停泊在海峽某處的坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」。

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同年10月7日，李男隨著「祥運輪」進入高雄港內，因「祥」輪進港停泊後發生機舵故障，因此將進行船隻拆解作業，李男則與綽號「威廉」的我國籍黃姓男子（另案偵辦中）接洽，安排下船後前往旗津區某民宿居住，直到11月13日，李男在台灣趴趴走一個多月後，主動前往內政部移民署高雄港國境事務大隊自首。

李男被高雄地方法院依違反入出國及移民法判拘30日，而挾帶他進入貨輪的53歲印尼籍船長IMAM NYOTO WIBOWO，也被高雄地檢署列為共犯進行偵訊，船長坦承在海上接人，但辯稱自己也是受人指使，不清楚李元紅上船要幹麻，也不知道他跟著貨輪抵達高雄港後，會跳船落跑，由於相關罪證不足，檢方偵結後做出不起訴處分，而IMAM船長也早已離境。

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