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    神棍誆改運 詐404萬元判3年半

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2025/05/21 12:55

    〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子發現魏姓女子自認際遇不順，冀求改運後，認有機可趁，遂自稱是靈通者，可協助改變運勢、打通靈通力，從魏女手中騙走404萬餘元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處劉男3年6個月徒刑，可上訴。

    檢警調查，劉男與被害者認識10多年，自稱有通靈能力，還說他看得到魏女的祖先有冤親債主，也因此，她必須承擔祖先的冤親債主，且她的丈夫也有冤親債主干擾，她嫁到男生家須承擔男生家的業力，才會這麼不順，接著說可幫忙進行「家族排列、清脈輪、生基牌」等以改運，從被害者手中騙得404萬餘元。

    合議庭調查，劉男雖曾帶魏女丈夫前往廟宇跪拜、尋找祖墳，但次數寥寥可數，且他未能具體說明如何替2人進行家族排列改運儀式，亦未能提出從事改運儀式證明，另外，他還以來路不明的礦石或水晶，充當偽裝成親自出國或從國外輸入取得的礦石或水晶，為被害者進行清脈輪儀式。

    合議庭認為，劉男假藉改運為由，利用被害者生活不順之際，施以詐術，使徬徨無助、心理脆弱的被害者誤信上當，犯後否認犯行，且一再指責被害者是藉故誣指其詐欺，未見絲毫悔意，判刑3年6月。

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