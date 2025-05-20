三峽車禍》7旬翁暴衝前就撞車肇逃 網見這1幕驚呼：針對女騎士？！

車禍前約莫1分鐘的監視器畫面顯示，余男在上一個路口先撞上別人的車子肇逃，且當時余男車（黃圈處）前一名等待左轉的機車女騎士（紅圈處），正是這場慘劇的死者之一。（圖翻攝自Threads）

2025/05/20 18:21

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近昨（19日）發生重大車禍，78歲余姓男子駕車衝撞多名路人，造成3死13傷慘劇。有網友po出案發前約1分鐘的監視畫面，可見余男在上一個路口先撞上車子肇逃，且當時余男車前一名等待左轉的機車女騎士，正是這場慘劇的死者之一，不少網友懷疑余姓駕駛有路怒症，自己撞車卻遷怒該名女騎士，根本是蓄意殺人！

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發生於19日下午4點04分左右的三峽車禍，引發台灣社會高度關注，案發後多位民眾在網上轉發多段行車紀錄器和路口監視器畫面。其中一段時間顯示為19日下午4點03分，也就是車禍發生前約莫1分鐘，余男駕駛的白色轎車在上個路口準備左轉時，不慎擦撞分隔島，倒車喬位置又大力撞到後車，但余男完全沒有下車查看，直接踩下油門左轉駛離現場，1分鐘後就發生重大車禍。

有眼尖網友發現，當時余男座車前方還有2輛機車一樣準備左轉，其中一名騎士就是本次死亡車禍的罹難者之一、40歲洪姓女子。該監視器畫面可見，機車順利左轉後，余男也跟著要左轉，接著就自撞分隔島和後車。結合另一段在網上瘋傳的行車紀錄器影片，前面提到的洪姓女騎士在三峽國光街、國成路口停等紅燈時，余男座車暴衝從後面撞上，洪女當場被撞飛上天重摔落地，隨後多名放學學童和民眾也被狠撞，整起悲劇釀3死12傷，洪女正是死者之一。

起初有消息傳余男酒駕，肇事後昏迷送醫，但警方昨晚表示，余男經抽驗後並無酒精反應，不排除是疾病導致腳踩油門暴衝、腳踏板卡住油門或機械故障等原因釀禍，外界也多猜測可能是心臟問題之類的病症突發導致余男無法好好駕駛進而失控。不過不少鄉民看到上一個路口的監視器畫面，和接下來暴衝狠撞女騎士的行車紀錄器影片之後，紛紛懷疑該駕駛有路怒症，因為自撞惹禍遷怒當時在他前方的洪姓女騎士，指稱從余男後續加速暴衝的路徑來看，「完全是衝著女騎士！」

今天（20日）余男更多背景被起底，其中就包括他是危險駕駛累犯，有民眾更在地方社團「iBeta 愛北大」指控，余男5年前就在板橋國慶路衝上人行道撞到一對母嬰，當事人2020年3月21日陳述這段驚魂過程的貼文被翻出引發熱議。而當年被余男撞的當事女子，得知昨天發生在北大國小旁的死亡車禍後，也現身留言「看到新聞心情久久不能平復，為死傷者感到難過」；她也提到，看到肇事者姓余，和5年前撞到自己的駕駛同姓氏，心想應該不會這麼巧，結果去翻過往的和解書以及比對車牌，「果然出現令人頭皮發麻的結果……」。

網友紛紛表示，「這根本不是肇逃，是路怒症發作蓄意殺人！」、「三峽那位老人是因為A到後方車輛想肇逃才失控去爆衝撞人？」、「這很故意吧」、「應該是自撞分隔島，路怒症發作遷怒女騎士，所以一路追著，發現目標就加速」、「怎麼看都感覺是衝著女騎士來」、「看他一路飆車時明顯有在閃避障礙物，不太可能是真的單純失控，他可能認為是這位女騎士害他撞上分隔島才想殺上去」。不過也有人說，「我覺得要說蓄意殺人有點太牽強，這些影片其實無法證明他是因為女騎士而生氣撞人」、「事故調查都還沒出來就破案，工藤新一？」、「別再腦補了，看圖說故事對亡者和家屬沒有任何幫助」。

針對網上質疑，警方今天表示車禍肇因還在調查中，余姓駕駛目前還在加護病房，無法訊問，調查工作包括擴大過濾監視器，釐清余翁是否蓄意撞人。

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