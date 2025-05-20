三峽車禍老翁案發前先肇逃 警追查是否蓄意追撞女騎士

新北市老翁余文正駕車在三峽北大國小通學巷衝撞，釀成嚴重傷亡，民眾爆料他案發前肇事逃逸，還閃過對向車，懷疑駕車自如，甚至傳出蓄意追撞洪姓女機車騎士致死。（記者吳仁捷翻攝自網路）

2025/05/20 18:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警追查新北市三峽北大嚴重傷亡車禍肇因，由於肇事的余文正仍在加護病房，無法訊問，檢警過濾案發前影像、情資，發現余翁釀禍前，在三峽學成路待轉國成街時，左前輪撞上分隔島卡住，當時余翁誇張地前進倒車，撞上後車仍持續推撞，隨後加速左轉肇逃，沿途閃過一部對向車，具駕車操控能力，但隨後衝入時段禁行的國成街、國光路口衝撞，釀成嚴重傷亡，警方除採證、鑑驗車輛撞擊跡象，進一步釐清余翁為蓄意或機械故障暴衝肇事，還原事發經過。

此外，網路中流傳余翁案發前肇逃時，疑追擊洪姓婦人騎乘機車，追到案發的北大國小通學巷路段，將她撞飛當場致死，因余翁仍昏迷，警方擴大過濾監視器，釐清有無行車糾紛。

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據透露，余翁移動車輛肇逃之際，洪婦騎機車在前方待轉，余翁排除卡輪後，也加速左轉，警方還原現場，余翁肇逃左轉前，洪婦早一步騎機車起步，對於外界質疑余翁懷恨蓄意追撞，研判兩車同向行駛，先駛入通學巷，要接送女兒的洪婦，連人帶車遭老翁高速撞飛，認為蓄意可能性低，初判為單純肇逃後撞上洪婦機車奪命。

新北市老翁余文正駕車在三峽北大國小通學巷衝撞，釀成嚴重傷亡，民眾爆料他案發前肇事逃逸，還閃過對向車，懷疑駕車自如，甚至傳出蓄意追撞洪姓女機車騎士致死。（記者吳仁捷翻攝自網路）

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