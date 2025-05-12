蕭明岳遭控國際運毒集團老大判無期 聲請再審視訊開庭情緒激動

蕭明岳因跨國運毒案遭判無期徒刑確定，邱顯智律師（見圖）等人認為他是無辜的，爭取台中高分院能再審。（記者陳建志攝）

2025/05/12 14:39

〔記者陳建志／台中報導〕蕭明岳被指控為國際運毒集團的老大，指示集團成員從事跨國運毒工作，最高法院2013年1月駁回上訴後，判處無期徒刑定讞，目前仍在台東服刑中，在民間司法改革基金會奔走下，高等法院台中分院今天進行本案的再審調查庭程序，蕭明岳父母到庭旁聽堅信兒子是無辜的，他則在監獄透過視訊陳述原審不對之處情緒激動，法官提醒聚焦在有何新事實、新事證要提出？辯護律師邱顯智則強調，當初咬他的被告有3人都翻供稱他是無辜的，希望法院能再審，是否再審將由法官審理後決定。

蕭明岳販毒案2013年1月最高法院駁回上訴後，已判處無期徒刑定讞，但家屬和民間司法改革基金會持續奔走，認為他是無辜的，並爭取再審的機會，高等法院台中分院今天召開再審調查庭，蕭明岳沒有到庭，而是在監獄中透過視訊陳述，父母等家人則都到庭旁聽關心，蕭明岳的父親堅信兒子是無辜的，希望能有再審的機會。

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出庭的邱顯智律師表示，這是再審前的調查庭，強調蕭明岳前後已經被關押14年，從平時律見中就可看出他有恐慌症，今天因為有機會向法官陳述他的委屈，從視訊中可看出他非常急，因為覺得自己是無辜，想要跟法官陳述原審中有何不對的地方，法官則希望他對再審有何新事實、新事證提出爭執。

邱顯智表示，這個案件最特別之處就是，這是一個最高法院自為判決的案件，因此在庭中和檢察官爭執，該案是否由台中高分院受理？標的是否是最高法院的判決？強調依刑事訴訟法426條第3項的規定，第三審的判決是標的，並由第二審法院受理，因此由台中高分院受理應無問題。

邱顯智表示，本案中沒有任何證據直接指向蕭明岳涉案，法官唯一的依據只有其他共同被告的證詞，但本案5個被告，包括宋雲華、宋雲仙、郭哲委後來都翻供指證蕭明岳是冤枉的，檢察官認為是因為他們已經假釋了，所以要來救蕭明岳，但其實並非如此。

邱顯智表示，早在2011年宋雲仙在會客時，就告訴友人宋雲華講出的人有人是冤枉的，而被冤枉的是誰其實很清楚，這些人後來在地院被判刑後，就希望用毒品危害防制條例第17條規定，「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，利用宣判後坐囚車回台中看守所的路上進行串證，咬出蕭明岳是主謀，果然後來在高等法院判決時，5人中除郭哲委，其餘4人都因供出上手獲減刑，因此希望法官能聽到蕭明岳的聲音開啟再審。

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