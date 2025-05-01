濫用「帝王條款」！ 台中婦人路口做伸展操 惡意阻擋公車引發眾怒

婦人（右二）在路口做伸展操，惡意阻擋公車，引發其他路人（圖右）側目。（翻攝YouTube）

2025/05/01 11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名車主昨天（30日）行經台中市中區時，拍下一名婦人故意在行人穿越道（斑馬線）緩行踱步，甚至在路口做起伸展操，似乎是濫用行人「帝王條款」，以及汽機車行經人行穿越道應禮讓行人的交通法規，惡意阻擋公車長達半分鐘以上，引發網友眾怒，台中市警局第一分局指出，此婦人已經違反路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

上述錄影畫面，被上傳YouTube，畫面見一位婦人，先是低頭緩慢走在行人穿越道，公車等候讓婦人先通過，不料，這位婦人卻沒有快步通過，反而是故意放慢腳步，甚至伸手平舉扭腰，在馬路上做起伸展體操與平衡動作，其怪異行徑也讓其他路人側目，拍攝這段影片的車主，也不禁高呼「妳有毛病嗎？快點走啦，公車在等妳」，但這名婦人仍是無動於衷，還是故意緩慢走過馬路。

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這名婦人的行徑，也引發網友憤怒，抨擊「應該修法，行人惡意走太慢、惡意停在斑馬線上，都應該開罰6千」、「這些人就是交通部的帝王條款養出來的」，中市警局第一分局則說，這位婦人穿越中區台灣大道與自由路口行人穿越道，但警方昨天並未接獲報案。

一分局強調，婦人的行為，可能違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款，「行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，可處行人500元罰鍰。

一分局指出，將持續加強線上巡邏，防止類似事情發生，民眾遇此狀況亦可報警，轄區警方將趕赴現場處理。

婦人（圖右）慢步走在斑馬線上，還做起伸展操，惡意阻擋公車的行徑，引發網友撻伐。（翻攝YouTube）

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