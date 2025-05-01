為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    濫用「帝王條款」！ 台中婦人路口做伸展操 惡意阻擋公車引發眾怒

    婦人（右二）在路口做伸展操，惡意阻擋公車，引發其他路人（圖右）側目。（翻攝YouTube）

    婦人（右二）在路口做伸展操，惡意阻擋公車，引發其他路人（圖右）側目。（翻攝YouTube）

    2025/05/01 11:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名車主昨天（30日）行經台中市中區時，拍下一名婦人故意在行人穿越道（斑馬線）緩行踱步，甚至在路口做起伸展操，似乎是濫用行人「帝王條款」，以及汽機車行經人行穿越道應禮讓行人的交通法規，惡意阻擋公車長達半分鐘以上，引發網友眾怒，台中市警局第一分局指出，此婦人已經違反路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

    上述錄影畫面，被上傳YouTube，畫面見一位婦人，先是低頭緩慢走在行人穿越道，公車等候讓婦人先通過，不料，這位婦人卻沒有快步通過，反而是故意放慢腳步，甚至伸手平舉扭腰，在馬路上做起伸展體操與平衡動作，其怪異行徑也讓其他路人側目，拍攝這段影片的車主，也不禁高呼「妳有毛病嗎？快點走啦，公車在等妳」，但這名婦人仍是無動於衷，還是故意緩慢走過馬路。

    這名婦人的行徑，也引發網友憤怒，抨擊「應該修法，行人惡意走太慢、惡意停在斑馬線上，都應該開罰6千」、「這些人就是交通部的帝王條款養出來的」，中市警局第一分局則說，這位婦人穿越中區台灣大道與自由路口行人穿越道，但警方昨天並未接獲報案。

    一分局強調，婦人的行為，可能違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款，「行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，可處行人500元罰鍰。

    一分局指出，將持續加強線上巡邏，防止類似事情發生，民眾遇此狀況亦可報警，轄區警方將趕赴現場處理。

    婦人（圖右）慢步走在斑馬線上，還做起伸展操，惡意阻擋公車的行徑，引發網友撻伐。（翻攝YouTube）

    婦人（圖右）慢步走在斑馬線上，還做起伸展操，惡意阻擋公車的行徑，引發網友撻伐。（翻攝YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播