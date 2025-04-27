機車逆撞機車3人倒地 網友替倒地乘客喊痛

新北蘆洲發生逆向機車撞倒左轉機車，肇事騎士翻轉半圈落地。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/27 22:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲復興路傳出一輛機車逆向超車，撞上左轉雙載機車，2車3人都撞得人仰馬翻，後方騎士將行車紀錄器影像Po網，網友還替遭撞倒地的機車女乘客喊痛；警方到場，將3人送醫，將對逆向違規車超車的肇事機車開罰，至於肇事責任歸屬及賠償，仍待調查釐清。

警方調查，這起車禍發生在25日上午，蘆洲區復興路323巷一帶，當時55歲莊姓騎士騎打檔機車沿著復興路行駛，行駛事發路口，他切到對向車道，疑要逆向超車，攔腰撞上33歲曾姓男子騎乘，搭載女乘客要左轉的機車，3人都倒地。

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後方騎士將車禍過程Po網，行車紀錄器中，發現莊男子騎車逆向，撞上左轉機車後，整個人翻轉半圈倒地，遭撞的騎士及女乘客倒地，女乘客倒地後趴在地上，一時爬不起來，網友還替她喊痛。

警方、消防到場，將受傷3人送醫，雙方騎士均無酒精反應，相關肇責仍待調查釐清。

肇事騎士翻轉半圈落地，遭撞女乘客則一度痛得無法爬起。（記者吳仁捷翻攝）

新北蘆洲發生逆向機車撞倒左轉機車。（記者吳仁捷翻攝）

新北蘆洲發生逆向機車撞倒左轉機車。（記者吳仁捷翻攝）

新北蘆洲發生逆向機車撞倒左轉機車。（記者吳仁捷翻攝）

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