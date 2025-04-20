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    受委託到泰國代購黃金 到機場才知是赴柬埔寨單程機票

    航警局製作打詐海報宣導。（航警局提供）

    航警局製作打詐海報宣導。（航警局提供）

    2025/04/20 14:18

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕詐騙集團搭上黃金價格劇烈波動時事，騙被害人出國代購黃金，「每趟可賺3萬元」，林姓男子前往小港機場劃位時，因只購買單程機票，引起航空公司警覺，航警局高雄分局獲報苦口婆心阻詐，意外得知其宋姓友人也將於21日出發，成功攔下2人。

    41歲林姓男子18日前往小港機場準備搭機出國，櫃台人員發現他只購買飛往越南轉柬埔寨單程機票，啟動防詐通報網，航警到場關切，發現林男對出國目的、旅遊細節、住宿及交通狀況等語焉不詳，懷疑他遭到詐騙。

    警方詢問，得知林男透過宋姓友人介紹認識綽號「阿生」男子，以通訊軟體Telegram聯繫，約定由林男前往泰國代購黃金，標榜「工作輕鬆、當日往返、每趟可賺3萬元」；到機場櫃檯劃位時，才知「阿生」所提供機票是飛往越南轉往柬埔寨。

    警方查詢過程，發現宋男亦接受「阿生」委託，預計21日飛往泰國代購黃金，警方19日主動與宋民聯繫訪談，打消宋男出國計畫。

    航警局高雄分局指出，詐騙集團多利用時事議題，結合「高薪工作」誘騙國人至東南亞，實際從事非法工作甚至淪為人口販運受害者；高雄分局呼籲，切勿輕信高報酬工作機會，尤其是出境資訊不透明、無返程安排、經由陌生人指引的工作，更應提高警覺，求職時務必多方查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    航警局員警勸阻林姓男子（右）出國，以免遭到詐騙。（航警局提供）

    航警局員警勸阻林姓男子（右）出國，以免遭到詐騙。（航警局提供）

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