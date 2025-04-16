議員揭民眾帳戶莫名凍結害信用不佳 台北市警局建議金管會1件事

耿葳表示，有民眾的銀行帳戶卻莫名其妙被凍結，甚至連帶信用卡被停用，即便後續金流查無異常，但因銀行註記曾有異常狀況，造成帳戶所有人信用不佳。（示意圖，資料照）

2025/04/16 08:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市國民黨議員耿葳表示，有民眾銀行帳戶莫名其妙被凍結，連帶信用卡被停用，因銀行註記曾有異常狀況，造成帳戶所有人信用不佳，籲請警局長李西河應向警政署建立更精準的金流風險模式。台北市警察局回應，將建議金管會了解各金融機構實務作法，未來可參酌警方所提供的解除通報原因如司法程序終結、商業糾紛等作為處理依據。

耿葳提到，近期接獲多位民眾向她陳情，指詐騙集團以收購或欺騙取得人頭帳戶，由於帳戶擁有者一般並非詐團重要人物，因此警方展開調查後也只能鎖定不知情的帳戶提供者；另依據北市去年度被列為警示帳戶的統計就有1萬8132件，即便民眾的帳戶僅數百元或千元，卻因有金流而列入警示。

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耿葳說，陳情民眾A本身為自營業者，並有三個銀行帳戶分屬兩家銀行，警方追查人頭帳戶金流，回溯至人頭帳戶第七層的金流時，查獲A其中一個帳戶曾有金流，並連帶其另兩個帳戶回溯在第八層、第九層；警方皆依慣例行文予A帳戶所屬的銀行將其列為警示帳戶，A後續無預警的將他所有的金融帳戶凍結，連帶信用卡也一併停用。

耿葳質疑，警方偵查確定帳戶金流無違法情形，再行文予銀行端解除凍結帳戶，值得關注的是，銀行就算解除了警示帳戶，卻又同時「註記曾有異常狀況」，造成帳戶所有人信用狀況不佳，以至於後續信用額度被縮減或無法申請信用卡，解除列管比例並高達78.9%。

耿葳呼籲，北市警局長李西河應向警政署反應比例原則問題，並建議市府協調金融機構與警方成立誤列警示帳戶處理聯繫窗口或緊急協調小組，以供受害民眾快速提出申訴與復原帳戶使用；第二，反應中央打詐制度設計缺陷，以建立精準的金流風險模型，市府可向警政署、金管會反映金流追查層數過深、無比例原則且無罪推定的前提下，不應凍結帳戶系統性問題，同時建立精準的金流風險模型；第三，警察局應定期公開統計誤列警示帳戶件數與處理時效，提高行政透明並壓力迫使系統修正。

台北市警局回應，解除警示帳戶若經認定已無異常，將與金融機構建立聯繫管道，協助民眾釐清加速帳戶恢復程序，另同時建議金管會了解各金融機構實務作法，未來可參酌警方所提供的解除通報原因如司法程序終結、商業糾紛、帳戶遭冒用或利用等作為處理依據，避免逕自將警示紀錄留存於信用評等資料中，以維護民眾權益。

警局補充，已加強第一線同仁對多層帳戶聯防通報案件的研判，若經調查確認無繼續警示必要，將即時辦理解除，以兼顧被害人與帳戶所有人的雙方權益。

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