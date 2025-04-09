酒客殺害酒店女公關再逞慾 判無期定讞還要賠789萬

57歲男子陳冠霖，欲帶台北市某酒店29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒砍殺張女，最高法上月將陳男判處無期徒刑定讞；民事方面，台北地院判陳男應賠789萬餘元。（資料照）

2025/04/09 14:55

〔記者張文川／台北報導〕57歲男子陳冠霖，去年3月至台北市某酒店欲帶29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女7刀倒地後，竟跨坐在她身上指侵、吻胸，張女傷重不治，刑事方面最高法上月依加重強制猥褻故意殺人罪，將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞；民事方面，家屬求償1289萬餘元，台北地院判陳男應賠789萬餘元。可上訴。

死者張女的父親訴請陳男賠償醫療費、喪葬費、扶養費以及慰撫金等，共624萬5千多元，並替張女的女兒請求扶養費、精神慰撫金等664萬8千多元。陳認為慰撫金過高，且無力賠償，北院法官審酌後，判陳男應賠償張女父親374萬餘元、張女女兒414萬餘元，共應賠789萬3564元。

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判決指出，2023年3月2日晚間6時許，無業的陳男獨自前往北市中山區某酒店喝酒，晚間10時30分張女上班，陳男點檯張女陪酒。

喝到隔日清晨8時許，陳男想帶張女出場遭拒，二人在包廂劇烈爭吵，店內人員聽到進入查看，驚見張女倒臥廁所，頸部、腹部及胸部有多處刀刺傷，血流如注，陳男不顧張女傷勢嚴重，竟打赤膊跨坐在張女身上吮胸、指侵私處，直到被人拉開才停手，張女送醫後因失血過多、傷勢過重不治。

北院國民法庭認定陳男手指未侵入私處，不構成強制性交，依「攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪」論罪，審酌陳男犯案手段殘忍，造成被害人與家屬天人永隔、無法彌補的損害，惡性重大且危害至鉅，且未積極尋求賠償方案，未獲被害人家屬宥恕，量處無期徒刑；二審、三審皆維持原判定讞。

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