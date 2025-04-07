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    遭誤認為北捷府中站落軌死者 女Coser本尊發聲澄清

    台北捷運板南線（藍線）府中站5日晚間，發生一起女子攀爬月台門落軌事件，警消獲報前往救出該名女子，經送醫急救後，女子仍宣告不治。（記者吳仁捷翻攝）

    台北捷運板南線（藍線）府中站5日晚間，發生一起女子攀爬月台門落軌事件，警消獲報前往救出該名女子，經送醫急救後，女子仍宣告不治。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/07 14:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運板南線（藍線）府中站5日晚間，發生一起女子攀爬月台門落軌事件，警消獲報前往救出該名女子，經送醫急救後，女子仍宣告不治。受到這起事故影響，北捷當天一度調整營運，並在網上掀熱烈討論，然而卻傳出一名喜愛玩Cosplay的女子，莫名遭部分網友與媒體誤認為死者本人，嚇得立即發聲澄清。

    根據警方初步調查，5日晚間在北捷府中站落軌的女子，疑為23歲賴姓女子（91年次），她趁列車尚未進站時，翻越至捷運軌道間，隨後遭進站列車撞及。警方表示，賴姓死者確實死亡原因有待相驗，已聯絡上死者住在台中的家屬，協助處理後續事宜中。至於賴女為何輕生原因，及是否留有遺書，則待死者家屬抵達台北後才能進一步釐清。

    這起落軌事故發生後，在臉書、噗浪、PTT、Threads、X（原推特）等社群平台掀起熱烈討論，其中Threads更流傳號稱死者家屬的發文，內文聲稱死者生前留有8封遺書、生前喜愛玩Cosplay等。未料，一名臉書用戶名稱開頭為「Lai」（音似賴）的女網友，竟遭網友誤認為死者本人，不僅貼文與照片被瘋傳，甚至引起部分媒體報導。

    對此，女網友Lai昨（6）日在自己的社群帳號發表聲明，強調自己並非落軌事故的死者本人，而且她的Threads帳號，也並未發布流傳內容，請外界不要再亂傳與報導不實資訊。然而，女網友Lai的聲明文發布不久，竟遭臉書平台以「垃圾內容」強制刪除，讓她質疑是否遭人惡意檢舉，目前已將聲明文截圖備份，以證清白。

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