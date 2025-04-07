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    首頁　>　社會

    敦睦艦隊靠港辦人才招募 中士猥褻女同袍4大過撤職

    海軍洪姓中士涉嫌強制猥褻女同袍，被軍方記過撤職，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。（情境照） 　

    海軍洪姓中士涉嫌強制猥褻女同袍，被軍方記過撤職，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。（情境照） 　

    2025/04/07 06:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍洪姓中士承辦人才招募業務而認識女同袍，2人隨敦睦艦隊抵達台中港，洪竟在投宿旅館等處，涉嫌兩度猥褻她，被記4大過並撤職，他不服打官司，被高雄高等行政法院判決駁回。

    據了解，海軍左營後勤支援指揮部兩棲履車保修工廠洪姓中士，因負責人才招募業務，而結識任職戰鬥系統被害人乙女。

    2023年3月17日，敦睦艦隊停靠台中港，2人晚上與大家一起吃飯後，乙女就先回旅館房間休息，洪男則在深夜，跑到她房間聊天時，涉嫌親吻、撫摸她胸部、臀部。

    同年8月5日凌晨2點，洪男又在苓雅區中華路友人住處，趁她不勝酒力，涉嫌強制猥褻得逞，因而被海軍召開懲罰評議會，予以記4大過處分並撤職

    洪男不服指出，乙女指控內容並無補強證據，且前後不一外，她第1次被侵犯後，仍正常與被告互動、傳送訊息，並主動邀約他出遊，足見是兩情相悅，否認有違失行為，軍方處分違法濫權。

    高高行調查，軍方依規定召開會議，程序和過程均無不法，並依陸海空軍軍官士官任官條例、軍懲法及國軍性騷擾處理等規定做出懲處，並無違反比例原則，判決洪男敗訴，仍可上訴。

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