為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    玩到沒錢打110報案 男大生要警車當免費小黃

    男大生凌晨報警要求警方載他回家，遭當場拒絕。警車示意圖。（記者王捷攝）

    男大生凌晨報警要求警方載他回家，遭當場拒絕。警車示意圖。（記者王捷攝）

    2025/04/05 23:58

    〔記者王捷／台南報導〕男大生跟朋友出門玩，昨凌晨不想找睡著的家人來載他，又不想走路回家，因此打110報案。派出所警員抵達現場，得知男大生想把警車當免費小黃，當下拒絕，並請對方搭計程車，同時呼籲民眾不該濫用社會資源。

    4日凌晨2時許，男大生報案稱需要協助，巡邏警員約在3分鐘內抵達現場時，當時男大生蹲坐在路邊用手機，警員詢問他發生什麼事時，男大生希望請警方載他回家，距離大概5公里。

    警員進一步追問原因，男大生卻說，因為跟朋友出門玩，玩到身上都沒錢了，但朋友臨時有事不能載他回家，而且時間也晚了，不方便打電話吵醒家人來載他，他覺得警察身為人民保母應該可以載他回家，所以才打電話報案。

    聽完男大生的說法後，警方拒絕他的請求，並跟他說警車不是計程車，如果有治安顧慮、急難救助，警方責無旁貸，但是如果只是不想走路回家，就請求警車載送實在不妥，而且凌晨時段，派出所只剩一組兩人在巡邏，如果唯一的巡邏車載他回家，轄區突然有狀況，無法趕回來，會影響其他民眾的權益。

    警方建議男大生，可下載共享單車的APP，就能得知附近哪裡有共享單車站，如果有一卡通、悠遊卡，或是手機有綁定信用卡，就可以騎乘共享單車返家，半小時10元，或者可以搭計程車跟司機溝通，等到家再入屋拿錢。

    最後，男大生雖一臉無奈，仍向警方致謝後自行離去。警方也提醒，警力應留給有急迫需要的民眾，切勿因一時方便佔用公共資源，以免延誤他人救助時機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播