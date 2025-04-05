玩到沒錢打110報案 男大生要警車當免費小黃

男大生凌晨報警要求警方載他回家，遭當場拒絕。警車示意圖。（記者王捷攝）

2025/04/05 23:58

〔記者王捷／台南報導〕男大生跟朋友出門玩，昨凌晨不想找睡著的家人來載他，又不想走路回家，因此打110報案。派出所警員抵達現場，得知男大生想把警車當免費小黃，當下拒絕，並請對方搭計程車，同時呼籲民眾不該濫用社會資源。

4日凌晨2時許，男大生報案稱需要協助，巡邏警員約在3分鐘內抵達現場時，當時男大生蹲坐在路邊用手機，警員詢問他發生什麼事時，男大生希望請警方載他回家，距離大概5公里。

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警員進一步追問原因，男大生卻說，因為跟朋友出門玩，玩到身上都沒錢了，但朋友臨時有事不能載他回家，而且時間也晚了，不方便打電話吵醒家人來載他，他覺得警察身為人民保母應該可以載他回家，所以才打電話報案。

聽完男大生的說法後，警方拒絕他的請求，並跟他說警車不是計程車，如果有治安顧慮、急難救助，警方責無旁貸，但是如果只是不想走路回家，就請求警車載送實在不妥，而且凌晨時段，派出所只剩一組兩人在巡邏，如果唯一的巡邏車載他回家，轄區突然有狀況，無法趕回來，會影響其他民眾的權益。

警方建議男大生，可下載共享單車的APP，就能得知附近哪裡有共享單車站，如果有一卡通、悠遊卡，或是手機有綁定信用卡，就可以騎乘共享單車返家，半小時10元，或者可以搭計程車跟司機溝通，等到家再入屋拿錢。

最後，男大生雖一臉無奈，仍向警方致謝後自行離去。警方也提醒，警力應留給有急迫需要的民眾，切勿因一時方便佔用公共資源，以免延誤他人救助時機。

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