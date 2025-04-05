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    首頁　>　社會

    機車掛鉤一袋春捲遭竊 台南男懶排隊、偷來供祖先

    郭姓男子見機車掛鉤上有春捲，因清明節大多數販售春捲的攤位都要排隊，他不想排隊購買，所以偷走4個春捲供奉祖先。（記者王捷攝）

    郭姓男子見機車掛鉤上有春捲，因清明節大多數販售春捲的攤位都要排隊，他不想排隊購買，所以偷走4個春捲供奉祖先。（記者王捷攝）

    2025/04/05 10:42

    〔記者王捷／台南報導〕部分民眾在脆（Threads）上討論食物被偷，被戲稱為台南特色刑案，來證明小吃的吸引力，而郭姓男子昨天看到民眾機車掛鉤上掛了一袋4個春捲，就將春捲偷回家供奉，原因是懶得排隊，訊後警方將他依法函送。

    之前有民眾在脆上PO文，車上售價千元的安全帽沒被偷，僅有一袋食物被偷，戲稱果然在台南。不過警方認為，食物竊案不是台南特色，實務很常見，全國各地都有，尤其在車站附近，有部分是社會上較為邊緣化的竊嫌，警方因此轉介不少需要幫助的個案給社福單位。

    50多歲的郭男，他家境不太好，昨天他在安平區時，發現一輛機車上掛著一袋春捲，他趁車主下車買其他東西時，偷走春捲。

    南市警四分局育平派出所獲報後，調閱周邊監視器畫面，發現郭男騎車經過現場時，順手將春捲取走，員警循車牌查出郭男身分，前往其住處查訪，果然在供桌上發現失竊的4個春捲。

    郭男供稱，因清明節當天各家春捲店人潮擁擠，見機車上懸掛春捲，遂一時起意取走，帶回家供奉祖先，警方訊後將郭男依竊盜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

    四分局長曹儒林表示，不少民眾習慣將餐點或物品掛在機車掛鉤上，容易成為宵小覬覦目標，呼籲民眾離車時妥善收納物品，警方也將持續強化巡邏，維護治安與民眾財產安全。

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