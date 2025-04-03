鄉公所僱員驗收工程 索賄改判2年半將入監

鹽埔鄉公所建設課鄭姓僱員涉嫌貪瀆案，不服高雄高分院判刑，上訴最高法院被駁回，檢方將通知他到案執行。（記者鮑建信攝）

2025/04/03 07:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏縣鹽埔鄉公所建設課鄭姓僱員驗收工程，被控向包商索賄15萬元，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，從輕改判2年半，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

據了解，2018年12月和2020年7月間，被告鄭男先後辦理鹽埔鄉公所「雙新公園南側排水渠道改善工程」和「鹽埔鄉豐年路尾段道路改善工程」等採購標案，並負責發包、履約管理、估（驗）收及請款等業務。

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鄭男涉嫌向陳姓廠商索賄共15萬元，陳男擔心驗收和請款被刁難，將現金裝入信封袋交付。

廉政署南調組接獲民眾檢舉，報請屏東地檢署指揮偵辦後，依不違背職務收受賄賂罪，將鄭男提起公訴。

地院認定鄭男觸犯2罪，並繳回賄款，併處執行刑4年，褫奪公權4年﹔陳姓包商則犯交付賄賂共2罪，併處8個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑3年，褫奪公權1年，須向公庫交付10萬元。

鄭男不服上訴，高雄高分院審酌其索賄金額不高，並坦承犯行，從輕改判2年6月，褫奪公權3年，他再度上訴，被最高法院駁回並定讞，全案落幕。

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