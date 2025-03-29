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    刑事局攜手NCC共同防制詐騙釣魚簡訊 每月僅剩零星檢舉案件

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    2025/03/29 17:08

    〔記者邱俊福／台北報導〕從去年初開始，詐騙集團透過傳統簡訊方式，大量發送釣魚簡訊，遂行詐騙，刑事局經攜手國家通訊傳播委員會（NCC）研商相關防堵作為下，據統計自去年10月份起至今年2月份止，釣魚簡訊（惡意連結）每月被害案件數皆為0件，案件防堵率達100%，僅剩零星檢舉案件，成效顯著。

    刑事局表示，詐騙訊息過去都是透過傳統簡訊途徑，偽裝成國內公營事業（如自來水、電力公司）向民眾「催繳帳單」，或假冒電信業者、電商、銀行提醒民眾「積分即將到期，儘速領取」等詐術，誘騙民眾點擊訊息中所夾帶的釣魚網站，進而騙取民眾個人資料或信用卡資訊。

    經跟NCC合作共同努力下，利用簡訊發送詐騙訊息的案件已急遽減少，但發現詐騙集團開始轉而使用「電子信箱」發送夾帶短網址等詐騙連結的詐騙訊息誘使民眾點擊，因此提醒民眾慎防陌生電子郵件且不要點擊不明來源之超連結，避免被害。

    刑事局統計，自去年1月份起，陸續有民眾接獲釣魚簡訊向165反詐騙諮詢專線檢舉，至9月份被害案件數高達2975件，經與NCC合作防堵下，目前僅剩零星檢舉案件。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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