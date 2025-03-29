洪孟楷要求公布創意私房會員 吳靜怡：過去不吭聲現在又要蹭

國民黨立委洪孟楷。（資料照）

2025/03/29 12:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼因手握大量「創意私房」未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。對此媒體人吳靜怡表示，最愛蹭兒童相關議題的洪孟楷，出來講講！

吳靜怡在臉書PO文表示，當一群哥哥姊姊聲援剴剴時，洪孟楷跟風喊「支持虐童致死唯一死刑！」，請問剴剴案在2023年爆發時，你有吭聲嗎？有要求過蔣萬安或是王育敏當時任職董事的兒福聯盟出來給剴剴正義嗎？不好意思，你真的沒有，連一點點屁聲，都沒有，當創意私房去年爆發出來之前，蘇貞昌擔任行政院長時要推動「數位中介服務法」，請問國民黨籍的洪孟楷有出來支持過嗎？即便創意私房已經被檢方大舉調查，去年四月還能持續營運，因為國家通訊委員會無法立即將網路上各種違法內容移除、下架，從來都沒看你直接關心「數位中介服務法」必要性，卻在吳淡如指創意私房有80名高級會員呼籲政府應公布名單時，你又要蹭！洪孟楷挺公布創意私房會員、張智倫呼籲修法提高刑罰。

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吳靜怡指出，洪孟楷、張智倫啊！要解決不要再出現「創意私房」這樣的網路產業鍊才是你們要解決的，台灣已經深陷很嚴峻網路環境，不用再拿什麼韓國案例來說嘴，請從實質立委執掌做起，但偏偏監管的單位「NCC國家通訊傳播委員會」委員人數不足，我懇求呼籲立法委員們，趕快讓委員會正常運作，並且本人願意致力跨黨派推動「數位中介服務法」以有效阻擋網路詐騙和網路性犯罪，留給孩子們良好的網路空間！

吳靜怡續指，洪孟楷也請你高抬貴手，創意私房有80名高級會員的調查，需要非常多資源，無論是警察、檢調、法院都需要相當多的資源，你可能不知道，現在他們連公務車都沒有油，相關聘雇人手都缺，你要馬兒跑，又不給馬兒吃草，怎麼能不罷免你？「創意私房」能夠立案，是一位叫做陳梅慧的專家不計酬勞、名利一路追尋區塊鏈金流，車禍身亡時，不見洪孟楷、張智倫聲援要求調查，不好意思，你們真的沒有，連一點點屁聲，都沒有。如今，你們怎麼好意思蹭呢？只覺得你們這些立委很噁心，不辦事，只要新聞標題。

吳靜怡補充，檢察官被列入國台辦名單時，洪孟楷有吭聲嗎？沒有！但你卻要求檢調單位要配合你公布名單？若檢調單位因為公布「創意私房」名單被列入台獨份子影響他們家人安危，請問洪孟楷會批判嗎？又或者再出現一位陳梅慧，你要怎麼辦？

吳靜怡直言，平常忍受立法委員做秀，出一張嘴要成立調查小組，結果卻是讓公務員苦，超級過分，用公權力逼迫檢警人員在第一線身陷危險，簡直無恥！為什麼需要罷免？因為你們花很多時間在玩國會權力遊戲的時候，國家已經被你們搞到癱瘓，你們用多數暴力的拳頭，掠奪我們多數台灣人的權益，你們背後卻是交換了利益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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