替不完美的被害人尋求正義 林于仙家屬籲重視兒少性侵追訴權

新北市衛生局女員工林于仙遭權勢性暴力案，高等法院二審宣判，加害者廖泰翔被依強制性交罪判刑2年；林女家屬透過律師及民團發布聯合聲明，感謝司法給予被害人公道，呼籲外界重視被害人權益、司法追訴期，並提供關懷及支持。（資料照）

2025/03/27 16:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕性侵案件中，過往曾有被害人在案發後遭受不逃跑、不反抗、沒求救等質疑，忽視被害人創傷壓力反應，「不完美的被害人｣事後更難追求司法正義；新北市衛生局女員工林于仙家屬今（27日）透過律師及民團發布聲明，感謝司法還被害人公道，更盼外界正視兒少性侵追訴權。

新北市衛生局女員工林于仙遭權勢性暴力案，高等法院上週二審宣判，加害者廖泰翔被依強制性交罪判刑2年；林女家屬透過承萬法律事務所、暖暖Sunshine協會今日發布聯合聲明，感謝司法給予被害人公道。

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該聲明更指出，過去有「完美被害人形象」，往往認定性侵被害人應激烈反抗、立即呼救、馬上驗傷、與加害人保持距離等刻板印象，但林女受害後創傷反應過於痛苦，認為與加害人交往就不算被性侵，直到讀了已故作家林奕含著作才理解「權勢性暴力」，最終用生命揭露真相，並等到加害人被判刑，希望其在天之靈能獲安息。

聲明也指出，近幾個月前的麥當勞員工性侵案亦是如此，不完美的被害人、當事人雖已輕生無法再為自己控訴，但盼透過自己生命使司法人員更加建立性平觀念，為倖存者尋求正義。

聲明也提醒，性侵害犯罪多數隱密，被害人案發時難以保存DAN證據、或沒驗傷，或刪除對話紀錄，導致想提告時怕不起訴、反被指誣告等，但林于仙案透過司法程序，讓傳聞證人的可信度確立，呼籲其他被害人認識傳聞證人的重要，不再畏懼追求正義。

聲明更強調，權勢性暴力經常發生於職場、校園以及家內熟人性侵，近年#Me too運動湧現，有一群被害人在幼時遭侵犯，受限法律追訴期20年的不正義規定，長大後申冤無門，如今正有1名20多年前被侵犯的被害人打釋憲案，呼籲大眾關注與支持，勿讓倖存者孤單。

林于仙家屬也重申，如果有人真的遭逢性暴力，可能當下不知道怎麼辦，不知誰可幫忙，但請被害人一定要向外界尋求幫助，「相信一定會有人會陪你站在同一邊，陪你走下去。」

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