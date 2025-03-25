警政署長回娘家台南永康分局 張榮興頒發獎勵金

內政部警政署署長張榮興（中）回到曾擔任分局長的台南市永康警分局，頒發團體慰勉金及破獲重大案件獎勵金，慰勉員警辛勞。（圖由永康警分局提供）

2025/03/25 12:38

〔記者劉婉君／台南報導〕內政部警政署署長張榮興回娘家，回到曾擔任分局長的台南市永康警分局，頒發團體慰勉金及破獲重大案件獎勵金，慰勉員警辛勞，也提醒目前詐欺案件仍是治安重點，鼓勵員警勇於打擊犯罪，全力做好治安維護工作。

張榮興昨（24）日率領同樣曾擔任永康警分局長的警政署國際組副組長甘炎民，以及警政署駐區督察張泰賓等重要幹部到台南，由台南市警察局長林國清陪同，到永康警分局頒發破案獎勵金。

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張榮興致詞時表示，他於2017年到永康警分局擔任第15任分局長，此次回到娘家備感溫馨，提醒員警工作全心投入，也要注意身體健康，培養良好運動習慣及正當興趣，做個健康快樂的警察。

張榮興指出，詐欺案件是目前國內治安狀況最令民眾詬病的，他去年上任後改革刑案紀錄，將受理民眾報案、刑案紀錄表及165做結合，讓整個治安狀況明朗化。去年每天詐騙金額約4億至6億元，每個月約120億至140億元，在各院部會的努力下，加上同仁積極查緝，1月已有明顯成果，詐騙金額降至約90億元左右，2月份降至60億元左右。

此外，打擊黑道幫派也是警方維護治安的首要工作，張榮興說，近期黑道幫派轉向從事詐欺犯罪，打詐同時也是打擊黑道幫派，仍需所有同仁一起努力，深入追查幫派組織，徹底瓦解犯罪生態鏈。

永康分局近期破獲毒品分裝場，查扣第2級毒品依託咪酯共計毛重922.59公克；破獲假投資詐欺集團，查扣不法所得17萬1000元及黃金137.73公克等重大案件。

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