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    「姊姊」假好心提議投資土地賺錢 5旬婦險噴325萬

    「姊姊」假好心提議投資土地賺錢，5旬婦（左）險被騙325萬元。（記者李容萍翻攝）

    「姊姊」假好心提議投資土地賺錢，5旬婦（左）險被騙325萬元。（記者李容萍翻攝）

    2025/03/23 22:38

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區56歲蔡姓女子，日前透過LINE軟體結識一名女子，被她稱為「姊姊」的女子慫恿合夥投資土地賺錢，蔡女信以為真，前往中壢區一家銀行準備匯款325萬8000元土地投資「斡旋金」時，神情緊張，銀行員驚覺有異通報，在警員苦口婆心勸說下，蔡女終於相信「遇上詐騙」，停止匯款、保住存款。

    中壢警分局今日表示，此案的蔡女是日前透過LINE投資軟體結識一名女子，雙方相談甚歡，稱對方「姊姊」，對方慫恿蔡女合夥投資土地賺錢，需要先支付「斡旋金」325萬8000元，蔡女不疑有他，前往國泰世華分行匯款，行員機警通報。

    中福派出所警員宋豐軒、楊淑媛據報趕到，見蔡女執意要求匯款，認為「姊姊」要合夥投資土地要支付斡旋金，不會騙她，宋、楊兩警員詢問蔡女，「是否持有對方相關土地資料或契約文件」，蔡女拿不出資料閃爍拒絕出示資料，堅稱「不用警方擔心」。

    宋、楊兩警員只能好言勸說下，舉例說明土地投資詐騙手法，詐騙集團擅用投資牟利要求「先匯款再辦手續」，蔡女終於相信遇上詐騙，才打消匯款念頭離開，警方成功阻詐保住蔡女積蓄。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，投資務必確認標的與合法性，勿輕信不明來源的投資邀約，如遇疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙專線或110向警方求證，避免財產損失。同時建議民眾可以多參考「165打詐儀錶版」，強化自身防詐免疫力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「姊姊」假好心提議投資土地賺錢，5旬婦（左）險被騙325萬元。（記者李容萍翻攝）

    「姊姊」假好心提議投資土地賺錢，5旬婦（左）險被騙325萬元。（記者李容萍翻攝）

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