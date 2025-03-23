雞排妹律師仙人跳詐千萬判6年 集團首腦判賠一名受害人1.5萬

雞排妹前律師王啟任（右）與賣淫集團合作，用仙人跳手法坑殺醫生、企業主逾千萬元，一審重判徒刑6年。一名楊姓被害人被騙走29萬元，他另提民事求償，法官判集團首腦徐智威要賠1萬5500元。（資料照）

2025/03/23 09:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕多次受「雞排妹」鄭家純委任的律師王啟任與賣淫集團合作，設局坑殺醫生、企業主，用仙人跳手法詐取和解金逾千萬元，被害人高達40人，高雄地方法院依詐欺罪重判徒刑6年，目前全案上訴二審；其中一名楊姓被害人被騙走29萬元，他另提民事求償，法官判集團首腦徐智威要賠1萬5500元。

判決指出，經營應召站的徐智威（33歲），2021年在包養網站結識兩女，其中小玲（化名）當年僅是國三少女，一心只想找「乾爹」來疼，徐男佯稱每月4萬元包養，小玲離家同住並發生性關係，徐男同時也經營應召業務，再騙兩名少女下海。

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因小玲頗具姿色，性交易價碼開到1萬元，徐教她們性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再向客人恫嚇玩到未成年少女，設仙人跳陷阱勒索，有3人嚇到賠65萬元和解，其中有人二度遭索賠20萬元報警，高雄地院2021年4月依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男徒刑6年。

徐男不知悔改，但手法進化沒再找未成年少女，反而與21歲的陳姓女子合作，由他的女友杜女（27歲）和簡姓女友人（22歲）在包養網站上找尋有意長期包養未滿15歲少女的嫖客，當嫖客上鉤後，陳女就裝成未成年少女，「外送」到嫖客指定地點進行性交易，嫖客對象包含企業主、醫生等社會名流。

當嫖客完成性交易後，徐就會以陳女父親的身分出現，再藉由王啟任（32歲）的律師身分，向嫖客謊稱陳女未成年，要嫖客付10萬到100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局；嫖客們礙於身分不想曝光，選擇付錢了事，此時再由王啟任出面和嫖客簽下和解書並收取和解金。

嫖客報案，檢警在高雄、新北及律師事務所扣到40多份和解書，詐取和解金逾千萬元，徐男等人落網後坦承犯行，高雄地院審理時，王啟任坦承犯行，法官依詐欺罪重判徒刑6年，至於同案主嫌徐智威也被依詐欺罪判刑7年6月，目前全案上訴二審中。

被害人之一的楊姓男子，當時被恐嚇取財時，還聘請律師出面協調，王啟任向受委任的律師說：「會退還對方父母已給付的律師費10萬，希望能補貼5萬元律師費」，於是楊男將24萬元和解金、5萬元律師費滙到指定帳戶後才得以從仙人跳騙局中脫身，事後他得知被騙， 提告要求徐智威還他這筆錢，但高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為楊已從王啓任和張姓共犯手中拿到26萬2千元的和解金，依分擔比例計算，判徐智威只須賠償1萬5500元，可上訴。

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