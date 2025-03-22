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    首頁　>　社會

    高雄騎士欲左轉與轎車碰撞 送醫傷重不治

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

    2025/03/22 07:02

    首次上稿 06:15
    更新時間 07:02

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名謝姓騎士昨晚騎車行經楠梓區德民路欲左轉，朱姓男子駕車沿德民路內側快車道直行，雙方發生碰撞，謝姓騎士送醫急救救，今傷重仍宣告不治。

    楠梓警分局昨天深夜10時許，接獲民眾報案，謝姓騎士（37歲）騎車沿德民路西向東慢車道直行，至96號對面缺口時欲左轉彎，適逢朱姓男子（29歲）駕駛自小客車，沿德民路內側快車道直行，雙方發生碰撞。

    警消據報趕赴現場處理，發現謝姓騎士受傷倒地，頭部及胸部出血，消防局協助送醫急救，警方到場處理及疏導交通，謝姓騎士傷重仍宣告不治。

    警方對朱姓男子實施酒測，未有飲酒情事，詳細肇責仍需調查後，送交通大隊分析研判。

    楠梓警分局呼籲民眾車輛轉彎需依照現場標誌、標線管制規定小心行駛，駕駛人也應隨時注意車前狀況，並採取必要安全措施，以維護本身或他人行車安全。

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

    高雄謝姓騎士欲左轉，與朱男駕車發生碰撞，謝姓騎士送醫急救中，圖為車禍現場。（讀者提供）

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