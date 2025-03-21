法院認證孕吐「金髮Yuki」是男性！車禍酒測偽簽姊姊名字

法院判決書顯示，Yuki是男性，曾偽簽姊姊名字，還出示姊姊的義工證。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/21 23:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕男扮女裝且戴著金髮假髮、自稱是日本人Yuki，本月16日身穿EMT制服，尾隨台中市消防局救護員進入中市北屯區民宅，對洗澡溺水的3歲男童急救；男童送醫不治後，父親質疑Yuki是「假義消」，對兒子肚子亂壓，民間團體也譴責他持假EMT（緊急救護技術員）證照。他今天（21日）現身回應，宣稱自己是26歲的日本女生，且懷孕10週，他還當場「孕吐」，現場記者大為吃驚。不過，法院判決書卻顯示，他曾經偽簽姊姊的名字，他是男性。

Yuki今天出面回應輿論質疑，他宣稱自己是26歲的日本女生，聽不懂國語，但能讀寫中文，他用手機打字回應，但記者卻發現他使用「注音輸入法」。記者用日語與他對話，他似乎聽不懂，他還宣稱自己懷孕10週，並當場「孕吐」，讓現場記者全看傻眼。

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台中地方法院2022年12月30日的一份刑事簡易判決書卻顯示，Yuki姓許，案發當時20歲，他於同年3月24日晚間，騎機車行經台中市南區忠明南路與國光路口，被人從後方追撞。他當場報警處理，警方現場對2人酒測，他卻在酒測單偽簽姊姊的名字，還出示姊姊的某醫療救護事業集團義工證給警察。

2022年高中學歷 職業外送員

另外，他又在調解會中，又偽簽假名「許X筑」，不過，台中地檢署認為他平時有使用這個名字，這部分不起訴，但簽姊姊名字部分，依偽造文書罪起訴。

Yuki宣稱之前就讀日本大阪的護專，臉書記載自己就讀台灣大學醫學院，他今天又說自己就讀台北某大學護理系。法院判決書卻指出，他學歷高中，職業是外送員，偽簽名行為，顯示他法治觀念薄弱，行為誠屬可責，但考量他坦承犯行，依偽造署押罪判刑2月，可易科罰金6萬元。

Yuki宣稱自己是26歲日本女生，且已懷孕10週，他今還當場「孕吐」。（記者張瑞楨翻攝）

Yuki（紅圈處）經常穿短裙與ETM制服，現身災害或演練現場。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

男童父親質疑，身穿ETM制服的Yuki（右）是假義消，對他兒子的肚子亂壓。（記者張瑞楨翻攝）

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