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    新北24人登山隊攀南三段遇大雪 黑鷹直升機飛3架次載下山

    直升機飛雪地救援。（空勤總隊提供）

    直升機飛雪地救援。（空勤總隊提供）

    2025/03/21 16:17

    〔記者張軒哲／台中報導〕新北市24人登山隊走南三段，13日從花蓮瑞穗入山，原訂22日要下山，但氣溫驟降，高山下大雪，團員陸續受傷感冒，昨（20）日申請救援；空勤總隊直升機今天上午分3架次接團員下山，結束雪地驚魂記。

    空中勤務總隊清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊指出，登山團於郡東山待援，團員出現失溫現象，有7人疑似高山症，1人下巴穿刺傷，昨（20）日申請救援。

    空勤總隊直升機今天上午接獲命令，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機執行任務；第1架次上午8點起飛，8點31分到達目標區，目視待救人員後落地，地面積雪，不利行走，特搜隊員下機完成待救人員清點及檢傷，搭配機工長引導人員上機，降落竹山消防訓練中心，人員交由救護車送醫。

    第2架次10點18分於清泉崗機場起飛，定向郡東山目標區，分2梯次運輸，第1批10點44分時落地搭載待救者8員，11點3分降落竹山消防訓練中心。第2批竹山起飛，11點24分落郡東山搭載另8員待救者，11點43分降落竹山消防訓練中心，將患者交由救護車送醫，所幸都無大礙。

    登山團在雪地等待救援。（空勤總隊提供）

    登山團在雪地等待救援。（空勤總隊提供）

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