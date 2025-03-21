桃園台1線這路口科技執法「綠燈直接跳紅燈」 網轟：違規陷阱

桃園市台1線中壢區中華路、遠東路路口科技執法「綠燈直接跳紅燈」，網批違規陷阱。（取自臉書粉絲專頁「桃園號 Taoyuan How」）

2025/03/21 09:59

〔記者李容萍／桃園報導〕馬路上的紅綠燈通常在綠燈轉換紅燈之間，都會閃黃燈示警。不過，桃園在地臉書粉絲專頁19日公開一段行車紀錄畫面，點名桃園市中壢區台1線中華路一段、遠東路口的紅綠燈，「綠燈直接跳紅燈」，中間並沒有跳黃燈讓用路人反應，且該處還有科技執法，引起網友熱議，並怒轟根本「違規陷阱」、「根本搶錢」。

對此，桃園市警察局交通大隊今日表示，中壢區中華路一段、遠東路口科技執法19日的開單數是0，因為除了科技執法抓違規，同時還有人工審核機制，而該路口的紅綠燈在綠燈轉換紅燈時，中間並未有黃燈示警。若是駕駛人行經該路段，剛好處於「綠燈轉換紅燈的時間」，交控中心已經報修。

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不過，該影片畫面曝光後，網友狠酸「你以為過的是路口其實是過收費站」、「被科技執法拍到，又要自行舉證申訴了」、「申訴又要請假，真的是勞民傷財，而且還不知道成功與否」、「桃園這幾年成長最多的是科技執法」、「這陷阱太坑人了，簡直搶錢」、「很多一秒黃燈，是在培養駕駛人的反應速度嗎」、「要不是有行車記錄器，不然跳到黃河也洗不清」。

桃園市議員謝美英在PO文留言回應：「這是路口控制器銜接鐵路觸動功能、控制器判斷觸動訊號異常，導致步階未執行，今天會更換控制器。」

桃園市議員舒翠玲也說，「已經報修了！收到罰單的朋友麻煩您們可以申訴。」另外她也接洽桃園市警察局交通大隊說明，科技執法只要發現是號誌異常，警方就不會開單，萬一有被開單的朋友，不用申訴，只要寄回來他們就會撤銷。

桃園市台1線中壢區中華路、遠東路路口科技執法「綠燈直接跳紅燈」，網批違規陷阱。（取自臉書粉絲專頁「桃園號 Taoyuan How」）

桃園市台1線中壢區中華路、遠東路路口科技執法「綠燈直接跳紅燈」，網批違規陷阱。（取自臉書粉絲專頁「桃園號 Taoyuan How」）

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