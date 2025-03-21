台中2024前5大「賺錢」測速桿在這 1年替市庫賺進6250萬

台中市去年最「賺錢」的測速照相桿在台74線線19.4K（潭子下匝道旁）這支，1年就開罰1574萬。（市警局交大提供）

2025/03/21 09:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局為避免民眾超速，降低事故風險，在全市設置100多支的固定式測速照相桿，其中位於西屯區安和路41之8號前的這支測速桿開出1萬2207件最多，不過若以開罰罰鍰計算，台74線19.4K（潭子下匝道旁）這支，因快速道超速罰款3000元起跳，1年就開罰1574萬，成為全台中2024年最會「賺錢」的測速桿，去年前5大測速桿更是開罰6250萬，請民眾為了自己的荷包著想，千萬別超速。

據市警局交大統計，2024年全年測速照相桿取締，平面道路件數最多是西屯區安和路41之8號這支，開出1萬2207件；快速道路件數最多則是台74線19.4K（潭子下匝道旁）這支奪冠，開出5249件，依《道路交通管理處罰條例》規定，平面道路超速開罰1200元~2400元，快速道路、高速道路則是開罰3000元~6000元。

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經統計台中市2024年開罰最多的測速桿，由台74線19.4K（潭子下匝道旁）這支奪冠，成為「測速照相王」，開出5249件，開罰1574萬元；第2多是西屯區安和路41之8號這支，開出12207件，開罰1464萬；第3多是西屯區台灣大道4段2088號前這支，開出9453件，開罰1134萬；第4多是東區旱溪西路1段300號前（成功國小往南）這支，開出9299件，開罰1115萬；第5多是台74線4.8K這支，開出3212件，開罰963萬，前5大測速桿，一整年就開罰6250萬元。

市警局交大強調，超速帶來的風險包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。#

台中市去年開罰第2多的測速桿在西屯區安和路這支，開出12207件，開罰1464萬（擷取自Google 地圖街景）

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