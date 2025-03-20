想賺快錢……他在通訊軟體兜售「喪屍煙彈」被逮

警方在吳嫌家中搜出依托咪酯原油分裝瓶、甘油2顆、空煙彈15顆、依托咪酯煙彈18顆、電子煙主機1台、3兩黃金項鍊等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/20 14:31

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市吳姓男子因在通訊軟體兜售「喪屍煙彈」遭人檢舉，中和警分局進行蒐證，掌握相關事證後，持搜索票前往吳男位於中和區住處執行搜索，查扣多顆依托咪酯煙彈及相關證物，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，24歲吳嫌平時以打零工維生，為了想賺快錢，於是在通訊軟體Telegram，以1顆（2CC）1600元價格販售依托咪酯煙彈，而交易過程都是在吳嫌家附近，警方接獲檢舉持續蒐證後，於昨天下午持搜索票，前往吳嫌居住的中和圓通路執行搜索。

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據了解，起初搜索時，吳嫌的父親對於警方大動作很不諒解，不斷告知兒子很乖不會販毒，直到搜出依托咪酯原油分裝瓶、甘油2顆、空煙彈15顆、依托咪酯煙彈18顆、電子煙主機1台、3兩黃金項鍊等證物時，才讓吳嫌父親啞口無言。

警詢時，吳嫌稱毒品是在三重區向網友小黑所購買，但因對方時常更換帳號，所以已經很久沒有連繫，不過警方對此說法存疑，警方詢後，依毒品危害防制條例第4條販賣二級毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查其他疑犯。

警方指出，毒品藥物害人害己且影響社會治安，染上毒癮恐將自毀大好前程並面臨刑責，民眾切勿以身試法。

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吳嫌平時以打零工維生，為了想賺快錢，於是在通訊軟體Telegram，以1顆1600元價格販售依托咪酯煙彈。（記者陸運鋒翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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