台中3歲童浴缸溺斃！「假義消」CPR惹議 消防局回應了

金髮熱心民眾為溺水男童急救，事後被質疑非義消、急救方式不當。（民眾提供）

2025/03/19 23:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名3歲男童，16日晚間在家中浴缸泡澡時溺水，送醫不治，事發後，一名透過「聽見AED」系統趕赴現場熱心民眾加入急救，卻被控是假義消，且遭質疑急救方式不當，消防局澄清，檢視影片符合CPR實施原則，過程並無不當，該民眾協作有正面效益，男童也一度恢復心跳。

男童父親表示，當時他讓兒子獨自在浴室洗澡，自己則在餐廳餵1歲女兒進食，未料回頭查看時，發現兒子已經失去意識；消防局接獲報案後，指導父親進行心肺復甦術（DA-CPR），並派遣救護車趕往現場。

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過程中，一名身穿EMT外套、留金色長髮的男子透過「聽見AED」系統得知消息後，趕赴現場協助CPR，然而，急救畫面曝光後，有人質疑該男子非消防局義消，且壓胸位置疑似錯誤，男童父親也認為可能因急救不當，導致孩子錯失搶救機會。

據了解，這名熱心民眾打扮卻中性，由於他是LINE群組「聽見AED」的會員，得知救護案件後會主動前往幫忙，包括新光三越氣爆、第五市場大火都能看到他的身影，但民眾本身不是義消，是否具備救護技術員（EMT）資格也有疑問。

「救人需要極大勇氣」台中市消防局強調，經檢視影片，該名民眾的按壓位置符合CPR原則，且男童送醫過程中曾短暫恢復心跳，顯示急救具有正面效益，此外，「聽見AED」系統為急診專科醫師創立，目的在於動員社區志願者，於黃金時間內提供緊急救援，消防局也鼓勵更多人學習CPR，以便在關鍵時刻提供幫助。

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