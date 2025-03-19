高雄稅務抽獎「彭家軍」狂中獎 搞鬼駭客抓到了

檢調深入蒐證發現陳姓駭客入侵高雄市稅捐稽徵處網路遊戲抽獎程式搞鬼。（高雄市調查處提供）

2025/03/19 22:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市稅捐稽徵處去年舉辦「稅務突擊隊」網路抽獎活動，52名得獎者竟有15人姓彭，另8人是陳姓一家人，調查局深入蒐證發現，是陳姓駭客入侵搞鬼，檢察官複訊後以涉犯妨害電腦使用罪諭知15萬元交保。

高雄市稅捐稽徵處去年8月26日到10月15日舉辦「稅務突擊隊」網路遊戲抽獎活動，得獎名單多筆同名同姓，中獎重複度高，引發作弊質疑，事後調查發現超過8成獎項都被同1個人抽走。

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當時高雄市稅捐處說，可能有人以搶票程式跑遊戲，鑽漏洞拿獎，稅捐處立即公告得獎者每人限得獎1次、擇優給獎，且領獎須核對身分資料。

調查局高雄市調查處深入調查，經分析比對大量資料及追查犯嫌後，發現在新竹擔任晶片設計產業授課陳姓男子涉有重嫌，隨即報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦，在今年3月13日搜索陳嫌住所及辦公處所，順利搜獲相關犯案程式及連線設備。

檢調發現，陳姓駭客在去年8、9月間陸續利用遊戲系統漏洞，控制60多組Google帳號，再建立2000多個遊戲帳號，透過自行編撰的作弊程式，使每個遊戲帳號從登入遊戲到結束，僅需花費1至2秒時間，活動期間連線達59萬多次，藉此增加中獎權重，最終在52個獎項中獲獎44個，獲獎機率達84.6％，嚴重影響抽獎公平性。

陳嫌約談到案坦承犯行，檢察官複訊後，以涉犯妨害電腦使用罪諭知15萬元交保。

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