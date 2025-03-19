母攜腦麻女兒輕生雙雙獲救 嘉義地院判緩刑

嘉義地方法院。（資料照）

2025/03/19 19:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名杜姓婦人因經濟狀況不佳、憂鬱症萌生輕生念頭，去年1月間攜患有腦性麻痺及癲癇的17歲女兒輕生，杜婦的妹妹及時察覺，報警破門搶救，杜婦與女兒送醫治療後獲救。嘉義地方法院今一審判決，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，須保護管束，全案可上訴。

去年1月29日晚間9點多，杜婦因經濟不佳、長期罹患憂鬱症想輕生，又擔心自己死後，女兒無人照料，便趁同住的妹妹不注意，在房間裡攜女兒輕生，杜婦的妹妹察覺有異樣，立刻報警、破門而入，將母女倆送醫急救。

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嘉義地院表示，杜婦被依成年人故意對少年犯殺人未遂罪嫌起訴，警詢、偵查、法院審理時均坦承犯行，與其妹妹的證述相符。

嘉義地院表示，法官論罪量刑時，審酌杜婦犯案時心智控制能力顯著不如一般人，考量與一般謀財害命、出於仇怨逞兇鬥狠、無差別殺人等動機有別，且案發迄今持續就醫，與杜母一起照顧女兒，態度尚稱良好，其情可憫，酌量減輕其刑，考量全案情節，判刑2年，予以緩刑5年，緩刑期間內付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受法治教育5場次。

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