詐騙猖獗！銀行副理入行30年 感慨30年前就不斷發生

高雄市警察局長林炎田說明目前遭詐騙方式和損失金額，仍以假投資占半數以上。（記者許麗娟攝）

2025/03/19 15:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕內政部警政署「打詐儀錶板」每日公布前一天詐騙案件受理和遭騙金額，昨（18）日高達575件報案，損失金額3億365.1 萬元。高雄市警察局今（19）日召開記者會，局長林炎田呼籲金融機構與警方建立完善的聯防機制攔阻，而擔任銀行員30年的盧姓副理感慨地說，從30年前剛入行，詐騙案就不斷在發生。

近日，高雄發生1名82歲的退休船員誤信假投資高獲利，不到3個月內，先後到銀行提領11次共1227萬餘元與詐騙車手面交，若行員能警覺與多些關懷，也許可降低老船員的損失。

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高雄市警察局公布，2024年共成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件1933件，攔阻金額達14億3313萬餘元，今年1至2月也攔阻279件，金額約2億3377萬元，較去年同期多79件，攔阻金額增加約1億3413萬9332元，增加率達134.61%。

高雄市警局長林炎田指出，目前高發生率的詐欺手法仍以假投資居多，被害人皆自金融機構提領鉅額現金，再交由詐欺集團派來取款面交車手。因此，提升行員的防詐意識與關懷提問技巧，成為防制詐騙的重要關鍵。

以高雄國泰世華銀行為例，各分行2024年成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件共230件，攔阻高手又以左營分行副理盧虹如最多，自去年迄今成功攔阻達49件，攔阻金額逾3000萬元。

盧虹如分享，今1月中旬有1名65歲的宋男至國泰世華銀行左營分行欲提領200萬元，當時她上前關懷用途，宋男表示欲購買車輛，但又提不出購車證明，隨即又改口稱要購買黃金贈與妻子，盧虹如警覺有異而聯繫警方到場協助，果真確認宋男落入詐騙陷阱，欲提領200萬元投資，幸好被成功攔阻，盧虹如也感概地說，在銀行任職30年，從當年至今詐騙案一直層出不窮，也常提醒行員要多加留心，為民眾守護住身家財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市警察局犯防科科長李明達（左起）、刑大大隊長鄢志豪、局長林炎田、國泰世華銀行左營分行副理盧虹如、左營分局長謝承甫、公關室主任郝心誠，齊心和警方與金融機構要密切合作，建立完善的聯防機制攔阻民眾遭詐。（記者許麗娟攝）

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