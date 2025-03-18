3/18 大樂透1.9億頭獎落桃園！ 今彩539頭獎1注也在桃園

3月18日開獎的第114000036期大樂透頭獎開出1注，第114000069期今彩539頭獎也開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/18 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月18日開獎的第114000036期大樂透頭獎開出1注，由桃園市楊梅區四維里文化街226號「晟賀彩券行」開出；第114000069期今彩539頭獎也開出1注，由桃園市龜山區大華里復興三路137號「吉帝商行」開出。

第114000036期大樂透中獎號碼「07、08、13、17、29、36，特別號：18」。頭獎1注中獎，可得1億9488萬5995元；貳獎摃龜；參獎共42注中獎，每注可得4萬4871元；肆獎共115注中獎，每注可得1萬535元；伍獎共2455注中獎，每注可得2000元；陸獎共3164注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬641注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1203注中獎，每注可得400元。

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第114000036期49樂合彩中獎號碼為「07、08、13、17、29、36」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2621注中獎，每注可得1250元。

第114000069期今彩539中獎號碼為「03、13、15、19、25」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6318注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8122注中獎，每注可得50元。

第114000069期39樂合彩中獎號碼為「03、13、15、19、25」。四合摃龜；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7619注中獎，每注可得1125元。

第114000069期3星彩中獎號碼為「188」。壹獎共127注中獎，每注可得5000元。

第114000069期4星彩中獎號碼為「0520」。壹獎共60注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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