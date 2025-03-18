風傳媒報導指檢察官威脅沈慶京抽銀根 北檢：子虛烏有

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/03/18 19:53

〔記者王定傳／台北報導〕「風傳媒」今日引述1名自稱是沈慶京住院時隔床室友爆料指稱，檢察官不只1次到醫院，甚至威脅沈：「若再不出去，公司可能被抽銀根」；對此，台北地檢署今日表示，檢察官去年10月因沈的身體原因等前往醫院視察，都有通知律師到場，第1次有應沈的要求製作筆錄，第2次未訊問，報導指稱「抽銀根」屬子虛烏有，與事實不符。

北檢表示，承辦檢察官考量沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，於10月11日依刑事訴訟法規定，與書記官前往醫院視察，並通知沈的三位辯護人到場聽聞交談內容；視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄他對案件的意見，故檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，以記錄沈的意見。

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北檢表示，承辦檢察官10月11日視察後認有必要，再於14日前往醫院實施視察，並事先通知三位辯護人，惟當日僅有一位辯護人到場，但視察期間，該辯護人全程在場，故報導指稱「無律師在場、密訊」等，顯與事實不符。

北檢並表示，因沈慶京於11日視察時曾表示不知減刑等法律規定，承辦檢察官基於刑事訴訟程序客觀性義務，於14日視察時，將貪污治罪條例、證人保護法第、刑法第59條等刑度減免規定，列印紙本交予沈參酌，並未實施訊問。報導引述該隔床室友所稱「若再不出去，公司可能被抽銀根」云云，亦屬子虛烏有，與事實不符。

北檢強調，刑事訴訟法第106條規定：「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院」；本案承辦檢察官有將2度前往醫院視察情形，併同10月18日上午沈慶京術後首次提解到北檢訊問前的探視情形，於10月23日發函通知台北地院，檢察官偵查作為符合刑事訴訟法相關規定。

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