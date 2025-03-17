台中少年遭擄走圍毆！主嫌落網昔警局前囂張吸毒

石姓少年14日中午在母親陪同下報案。（警方提供）

2025/03/17 22:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市石姓少年因網路糾紛與人發生口角，14日凌晨遭多名少年擄上車後，帶往他處圍毆虐打，期間甚至還被逼迫吸毒。警方獲報展開調查，今（17）日循線逮捕4名涉案少年，其中為首張姓少年曾在某分局前囂張吸毒還拍照被逮，此次再度因案落網，依少年事件處理法送辦。

據了解，16石姓少年及另二名友人（均未成年），與王姓少年等7人（均未成年），疑因石男一方未經王男一方同意，擅自上傳影片、照片至網路而產生糾紛，雙方相約14日凌晨1時30分許在北區梅川東路碰面談判，期間未發生任何衝突。

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未料王男一方17歲張姓少年曾與石男在網路上互嗆、挑釁，因而懷恨在心，談判結速後夥同王男一方另3名少年，駕駛黑色轎車將石男強行押上車；期間石男遭持短刀威脅，隨後被載至西屯區中央公園停車場，當場遭張姓少年等4人持球棒圍毆，導致頭部、臉部及四肢多處挫傷。

他更驚恐地看到其中一名少年掏出長刀，疑似意圖對他不利，幸好同夥出言制止，才未釀成更嚴重後果；毆打後這群少年再度將石男載回擄人地點，恐嚇他交出300元現金後才離去。石男當天中午便在母親陪同下前往第二分局報案，警方隨即成立專案小組追查，今天循線將涉案張姓少年等4人陸續查獲到案。

警方同時通知監護人到場陪同，全案詢後依法移送台中地方法院審理、通報兒少保護，啟動輔導機制，第二分局長鍾承志強調，將持續加強社會治安維護，針對暴力犯罪絕不寬貸，呼籲民眾如遭遇類似情形，務必立即報警，警方將迅速應對，確保市民安全。

第二分局永興所長邱柏昌今說明案情。（警方提供）

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