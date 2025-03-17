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    高市偵查隊長被檢舉偷勤遭調離 傳與知名牛肉麵店千金關係密切

    高市鹽埕警分局前後任偵查隊長被調離，知名牛肉麵店千金被訪談關切。圖為高雄市警局。（資料照）

    高市鹽埕警分局前後任偵查隊長被調離，知名牛肉麵店千金被訪談關切。圖為高雄市警局。（資料照）

    2025/03/17 15:13

    麵店千金不滿莫名捲入隊長調查

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局調整鹽埕分局前後任2名偵查隊長，據了解，因鹽埕分局張姓偵查隊長被檢舉偷勤，還波及一名關係人當地知名牛肉麵店千金，她在臉書與推特上抱怨莫名捲入2隊長的調查，同時也凸顯該分局前後任分局長內部管理鬆散。

    據了解，這位千金的父執輩是警友，她於網路上發文，指去年年底順發3C辦路跑，只是請2位偵查隊隊長（指鹽埕分局前後任隊長好友）來邀請警察同仁參與公益路跑而已，不滿因此被靖紀小組請來協助調查，說明他們是否在「勤務時間」和她見面，讓她覺得無言。

    因文中提及2位偵查隊長，被警方巡邏網路察覺向上回報社調，事實上，早於1、2月前，警方督察單位就接獲檢舉，指現任鹽埕分局偵查隊長勤務時間「偷勤」，督察人員追查發現檢舉人疑似被冒名，決定擴大調查，針對前後任偵查隊長調查、釐清，並先「預防性下架」將2名隊長拉下，分別調離原職，高層長官們對於鹽埕分局長的管理也多感質疑與詬病。

    據了解，2名偵查隊長尚未被詢問，靖紀小組已先訪談關係人，不排除視案情發展再行訪談2隊長，不過，鹽埕分局胡姓前偵查隊長表示不清楚誰檢舉現任隊長，堅稱全案與他無關！不解為何被拔官調離現職；由於全案仍在調查中，2名隊長均被調職，引發警界熱議，案情是否升溫，據透露，預計3天內可望更清晰。

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