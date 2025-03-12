防清明掃墓火災 彰市未雨綢繆6大桶水待命

彰化市公所為方便民眾澆滅火源或餘燼，在3個墓區設置大水桶。（圖由市公所提供）

2025/03/12 13:08

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節將至，彰化市公所今天（12日）規劃清明節期間，執行各公墓道路除草工作，另針對易發生火災的彰化市第2公墓（培元公墓）、第5公墓（台鳳公墓）、第7公墓（維新公墓）等3處墓區，各擺設2大桶裝有1千公升的水，供民眾取用澆熄燒金紙後餘燼，避免引發火災。

彰化市長林世賢指出，民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔煙蒂，若引起火災，恐會觸法，嚴重時還可能依公共危險罪移送法辦，因此他呼籲清明祭祖掃墓的民眾，務必做到「除草不用火」「不焚燒紙錢」「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」等，並且記得垃圾要帶走，以降低火災風險。

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他並建議民眾落實「淨零炭排」，透過「以功代金」、「以米代金」、「雙手合十祭拜」「紙錢集中處理（公所會協助派遣專車載往合適的焚燒地點焚燒」等方式，除可表達對先人的緬懷與敬意，更可杜絕火災，防止空汙、保護生態環境。

市公所表示，他們準備了6大桶水，易發生火災的第2、第5與第7公墓各擺放2桶，每桶裝有1千公升的水，供民眾取用澆熄燒金紙後餘燼，避免引發火災。

彰化市公所設置金紙集中處，公所會協助派專車載往合適的焚燒地點焚燒。（圖由市公所提供）

彰化市公所為方便民眾掃墓，連日動員清除各公墓雜草。（圖由市公所提供）

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