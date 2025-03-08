3/8今彩539頭獎開2注！800萬獎落基隆、台中

8日開獎的第114000061期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/08 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月8日開獎的第114000061期今彩539頭獎開出2注，由基隆市安樂區基金一路133之4號「金再來彩券行」、台中市大雅區六寶里中清路五段111號1樓「麒福彩券行」開出。

第114000061期今彩539中獎號碼為「17、23、24、27、35」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共8238注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7441注中獎，每注可得50元。

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第114000061期39樂合彩中獎號碼為「17、23、24、27、35」。四合共27注中獎，每注可得21萬2500元；三合共359注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4327注中獎，每注可得1125元。

第114000061期3星彩中獎號碼為「650」。壹獎共67注中獎，每注可得5000元。

第114000061期4星彩中獎號碼為「5504」。壹獎1注中獎，可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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