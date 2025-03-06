新竹最大軍火庫！ 太陽聯盟豐陽會被抄出長短槍39枝、罕見HK416突擊步槍

新竹縣政府警察局破獲新竹史上最大黑幫軍火庫！新興幫派太陽聯盟新堯總會豐陽會非法持有長短槍39枝及彈300餘發等。（記者廖雪茹攝）

2025/03/06 11:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹查獲史上最大幫派槍枝案！軍火庫竟就位在新竹縣竹北市郊區一間不起眼的鐵皮屋內，新竹縣政府警察局長期監控幫派組織，去年底獲悉新崛起的太陽聯盟新堯總會豐陽會，疑似擁槍自重，且頻繁舉辦活動欲吸收青少年加入擴張勢力，經數月蒐證，4日持搜索票執行專案，一舉查獲制式突擊步槍20枝、霰彈槍3枝、短槍16枝，合計長短槍39枝，包括罕見的HK416突擊步槍，皆具殺傷力，各式子彈300餘發等證物，全案訊後於將幫派重要幹部33歲莊姓男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

縣長楊文科出席破案記者會，肯定警局破獲黑幫軍火庫的成果。警察局表示，為阻斷黑幫火併及暴力犯罪案件發生，警局長期監控及注蒐轄內各幫派組合分子，因太陽聯盟新堯總會豐陽會係近年新崛起之幫派組織，近期風聞更擁槍自重且頻繁舉辦各種活動，欲吸收青少年及不法分子加入幫派擴張勢力，局長宣介慈遂責成刑事警察大隊偵二隊與竹北分局偵查隊共組專案小組，並報請新竹地方檢察署林奕彣檢察官指揮偵辦。

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歷經數月縝密偵查，調閱百餘支監視器、徹夜跟監、埋伏及蒐證，鎖定幫派重要幹部莊男在竹北市藏放槍枝處所。專案小組見時機成熟，4日上午9點許持新竹地方法院核發的搜索票執行「全國同步掃黑肅槍行動專案」，強力壓制幫派氣焰。

藏槍處位在竹北市郊區一間租用的貨櫃屋內，外面放置廢棄家電家具等，看起來像是資源回收場，雜亂不堪；沒想到，貨櫃屋內竟然藏匿大量槍枝。警方進入屋內時，莊男正在哄小孩，十分驚訝警方怎麼找到。不動一槍一彈即起獲堪稱新竹縣市有史以來最大量的幫派軍火庫。

專案小組初步研判，新竹在地的太陽聯盟新堯總會豐陽會，疑似在東南亞從事跨國詐騙牟利，賺了大量黑心錢後回國買房買車買槍，並想要壯大幫派勢力，吸引青少年等加入。這次被逮的重要幹部莊男年僅33歲，供稱槍械為他所有，一肩扛，但檢警會鍥而不捨勢將向上追查，揪出幕後黑幫首腦。

專案小組當場查獲制式突擊步槍20枝、霰彈槍3枝（制式2枝、改造1枝）、短槍16枝（制式7枝、改造9枝），合計長短槍36枝（皆具殺傷力）、各式子彈300餘發、防彈背心3件、改槍工具、保養槍枝工具一批、現金33萬8000元等證物。

警察局長宣介慈表示，有鑑於轄內近期曾發生槍擊案，為肅清不法分子，通令該局各單位強力掃蕩黑幫及打擊所有犯罪組織，不讓違法者心存僥倖，並呼籲社會大眾，如有任何不法事證或情資，請務必提供給警局追查，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」及「刨根溯源」的積極態度「嚴查速辦」。

罕見的HK416突擊步槍。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局破獲新竹史上最大黑幫軍火庫！太陽聯盟新堯總會豐陽會新興幫派非法持有長短槍39枝及彈300餘發等。（新竹縣警方提供）

新竹縣政府警察局破獲新竹史上最大黑幫軍火庫！太陽聯盟新堯總會豐陽會新興幫派非法持有長短槍39枝及彈300餘發等。（記者廖雪茹攝）

現場查獲現金33萬8000元。（記者廖雪茹攝）

查獲霰彈槍3枝。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局破獲新竹史上最大黑幫軍火庫！太陽聯盟新堯總會豐陽會新興幫派非法持有長短槍39枝及彈300餘發等。（記者廖雪茹攝）

太陽聯盟新堯總會豐陽會新興幫派所有的標誌印在雨傘上。（記者廖雪茹攝）

黑幫軍火庫竟就位在新竹縣竹北市郊區一間不起眼的鐵皮屋內。（新竹縣警方提供）

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