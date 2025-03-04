空巢缺愛？ 獨居翁差點被拐15萬元

年過七旬的范翁（前中）疑似長年空巢獨居缺愛，被假交友真詐騙的騙子糊弄，差點破財。（圖由新埔警分局提供）

2025/03/04 11:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣1名子女均定居海外的范姓老翁，妻子10幾年前往生後就獨居迄今，疑似長期缺愛，去年底竟因Line通訊軟體上天外飛來1女的溫聲軟語關懷，雙方火速升溫，最後竟互以「老公」、「老婆」互稱。最近這名女子索討15萬元，范翁匯款時被銀行行員、新埔警分局員警發現有異，即時勸說詐團的假交往拐財伎倆，范翁才恍然大悟及時打住。

新埔分局新埔派出所上個月中某天早上接獲轄區某銀行的通知，指范翁臨櫃要匯款，匯款對象卻說不清楚，只知道是名李姓女子，范翁口口聲聲卻喊李女是「老婆」，所以懷疑老人家可能碰到的愛情騙子。

請繼續往下閱讀...

員警到場後初步調查了解，發現范翁10幾年來長期獨居，牽手早已過世，子女們則都定居在國外。經老翁同意檢視他和李女的Line對話紀錄，確認應該是利用假交往拐財的詐騙案件，所以不斷解釋、勸阻，老翁才面露遺憾和難以置信地打消匯款的念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方檢視范翁跟李女的對話，確認這是詐騙！（圖由新埔警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法