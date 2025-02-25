伏擊威震集團吳明達 槍手彭郁翰一審判12年徒刑

「威震集團」前董事長吳明達（見圖）被槍手彭郁翰伏擊5槍，彭郁翰被訴殺人未遂等罪，一審判刑12年。（資料照）

2025/02/25 13:43

〔記者溫于德／台北報導〕天道盟大哥郝廣民的小弟自稱在某三溫暖遺失金項鏈，郝涉嫌透過幫眾找三溫暖楊姓大股東索討，卻不滿「威震集團」前董座吳明達想居中協調，找槍手彭郁翰伏擊吳；士林地檢署先依殺人未遂等罪起訴彭郁翰，一審士林地院今依未經許可寄藏制式手槍罪對彭判刑4年6月、併科罰金15萬元，彭還犯殺人未遂罪被判刑8年6月，合併應執行12年，可上訴。郝等人涉案部分尚由檢方偵查中。

去年7月10日下午，吳明達將車停在位於台北市重慶北路的天龍三溫暖外，下車後立刻被彭郁翰開5槍伏擊，吳及其司機分別手腳中彈，彭緊接著帶槍枝與11發子彈赴大同警分局寧夏派出所投案，隨後被士檢聲押禁見獲准；吳及其司機送醫後均無大礙。

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士林地檢署指揮台北市警方鎖定彭嫌背景追查，發現他是屏東潮洲人，曾在新加坡舞廳當泊車，各方指證彭嫌就是郝嫌旗下小弟。此外，案發前後彭嫌曾與郝嫌多次聯繫；也多次與郝的友人、小弟連絡，各項證據均指向郝嫌是全案的影武者。

檢警蒐證，郝嫌疑是看中經營三溫暖的大股東「楊醫生」財力，所以才先有董姓男子自稱洗三溫暖時金項鍊遺失鬧場，不久，又有男子李世偉出面聲稱友人遭性侵。「兩案並呈」求償千兩黃金，或3千萬元一次解決，而吳明達自恃背景，認為有資格居中協調，但此舉擋了郝的財路，郝因此找槍手教訓吳。

士檢去年9月底再度指揮台北市刑大，遠赴屏東逮捕郝等多名被告，訊後依組織犯罪、殺人未遂、恐嚇取財未遂等罪諭令7名被告各5萬至20萬元交保，並聲押禁見郝、李兩男；法院認定兩男尚無羈押必要，對郝裁定50萬元、李10萬元交保。

士檢去年11月1日先就彭郁翰涉案部分偵結，指彭到案辯稱，吳明達多次找人到他的咖啡廳收取保護費，加上他的太太快要生產、他又有經濟壓力，他才持槍朝吳的大腿、腳步及地面射擊5槍，「想要給吳一點教訓」，否認殺人犯意。

然士檢根據三溫暖的監視器畫面，認定彭郁翰持吳明達開槍時，所持槍彈的槍口距離吳不到1公尺，且若槍彈射中吳的大腿股動脈，將導致大量出血身亡，因而依殺人未遂、未經許可寄藏手槍、子彈等罪，將彭起訴，並請法院審酌彭光天化日下持槍行兇、犯後飾詞狡辯，對彭從重量刑。

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