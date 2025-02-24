台中專偷商家慣竊 連偷5家還盜刷買iphone下場慘了

台中張姓男子連續進入5家商店行竊，還盜刷信用卡買手機，台中地院依累犯判處2年徒刑。（記者陳建志攝）

2025/02/24 18:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名張姓男子，從前年10月起，先後進入畫廊、洋酒商行、補習班、商店、寵物店，假裝買東西，卻趁商家和店員不注意偷走皮包，得手數千元現金，還拿走信用卡盜刷買了2支iphone手機，警方獲報調閱監視器鎖定張男將他逮捕送辦，台中地院依累犯判處2年徒刑，可上訴。

判決指出，這名張姓慣竊，前年10月28日進入西屯區一間畫廊，趁張姓店員未注意，偷走他裡面有4000元現金的皮夾，還有身分證和信用卡，並拿著他的信用卡前往通訊行盜刷買了2支iphone手機。

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前年11月21日晚上8點多又進入北屯1間補習班，假裝瞭解教學內容，趁林姓工作人員不注意，拿走她放在教室後方，裝有現金1262元和證件的錢包後騎車離去；張男還不滿足，當晚9點多，又進入北屯軍功路一間寵物店佯裝購物，趁劉姓店員不注意，徒手偷走收銀機內的3千元現金後逃逸。

張男食髓知味，去年1月19日中午，又進入大雅區一間洋酒商行，趁紀姓店員未注意，拿走他裝有現金和身分證、信用卡的名片夾後離去；接著去年4月17日晚上10點多，進入北區進化路一間商店佯裝購物，卻趁徐姓店員不注意，偷走她裡面有1000元現金和證件、信用卡的皮包後離去。

張男接連進入5家商店行竊，警方獲報調閱監視器鎖定追緝將他逮捕，台中地檢署依竊盜罪起訴，台中地院法官認為，張男之前就因竊盜、詐欺等案件判處5年2月徒刑，並在2022年10月假釋出獄，卻在5年內再犯屬累犯，針對行竊和盜刷共6次犯行，分別判處7月、8月和10月徒刑，合併執行有期徒刑2年，可上訴。

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