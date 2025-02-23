獨家》台中男凌晨狂轟10多槍落跑 今晚雲林落網

台中蔡姓男子今天凌晨在太平振福路7樓租屋處開槍後逃逸，現場地上遺留彈殼。（民眾提供）

2025/02/23 20:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名有槍砲前科的蔡姓男子（42歲），今天凌晨5點半左右，疑因失業心情不好，持槍從太平振福路7樓租屋處朝外面連轟10多槍，將鋁門窗、遮陽板都打壞，附近民眾聽到槍聲嚇壞向警方報案，蔡男開槍後攜槍騎車逃逸，太平分局警方全力追緝，今晚6點多已在雲林褒忠將蔡男逮捕，目前正帶回警局中。

台中市警局太平分局今天清晨5點30分左右接獲民眾報案，表示太平振福路一棟大樓傳出槍響，大樓外地上還散落多顆彈殼，警方不敢大意立即派員前往查看，經查訪鄰居後鎖定該大樓7樓某住戶，聯繫到房東後，由房東協助入內，當時屋內已無人在場，不過發現房內留有2顆彈殼。

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經查該租屋房客為蔡姓男子（42歲），有槍砲等多項前科，近來疑因工作不順失業，心情不佳，多次向房東抱怨訴苦，警方並發現，現場鋁門窗、遮陽板還有地面都有彈孔，和子彈射擊的痕跡，研判蔡男從屋內對外開了10多槍。

警方調閱監視器，發現蔡男開槍後，攜槍騎車逃逸，一度在太平和東區一帶逃竄，後來並發現他逃往外縣市，據了解今晚6點多已經在雲林褒忠鄉將他逮捕，目前正在現場進一步搜尋相關槍彈的下落。

台中蔡姓男子今天凌晨在太平振福路7樓租屋處開槍後逃逸，太平分局警方今晚已在雲林褒忠鄉將他逮捕。（民眾提供）

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