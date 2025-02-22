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    清水小小警察營登場 萌娃偷親警察玩偶

    萌娃跟警察玩偶合照時，還嘟嘴親玩偶。　 （記者張軒哲攝）

    萌娃跟警察玩偶合照時，還嘟嘴親玩偶。　 （記者張軒哲攝）

    2025/02/22 15:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕頗受親子歡迎的「小小警察營」22、23日兩天，在清水區港區藝術中心登場，每梯次共70名5-8歲學童名額，報名秒殺。今日下午學童穿上帥氣警察制服，嶄露笑顏，有萌娃跟警察玩偶合照時，還嘟嘴親玩偶，讓全場的民眾笑開懷。

    清水警分局指出，活動為台中市議長張清照服務處主辦，公告報名後，當日不到10分鐘活動即額滿，報名人數破800人，許多還不及報名的民眾紛紛打電話至議長服務處詢問活動名額。小小萌娃警察齊坐椅上合影，好似縮小版的新警報到，模樣超可愛。

    清水警分局指出，活動一開始由保安警察特勤中隊帶來精采奪目的垂降表演，炒熱現場氣氛後，進行分組活動，小小波麗士換上Q版的警察制服，「交通安全小騎士」現場提供小哈雷機車及路線圖地墊，藉由騎乘過程及指揮交通體驗，加強小朋友認識交通秩序、安全規則，現場由擺設2部大型重型警用機車，供民眾乘座體驗。

    張清照表示，藉由此次活動除了增強歡樂記憶和對警察的認同，並教導國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通安全教育的觀念向下紮根。清水警分局分局長蔡慶星表示，藉舉辦「小小警察體驗營」活動翻轉小朋友對警察的印象，灌輸小朋友在危急時尋求警方的幫忙協助觀念，盼讓小朋友更親近警察。

    「小小警察營」22、23日兩天，在清水區港區藝術中心登場。（記者張軒哲攝）

    「小小警察營」22、23日兩天，在清水區港區藝術中心登場。（記者張軒哲攝）

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