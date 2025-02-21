8旬獨居嬤山坡種菜摔倒 骨折挨痛1小時頻喊「4字」獲救

戴阿嬤在成功嶺山區種菜跌倒，頻喊「阿彌陀佛」獲救。（讀者提供）

2025/02/21 11:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區80歲戴姓阿嬤獨居在成功嶺山區，周遭鄰居因都市重劃搬離僅剩1戶，戴阿嬤近日獨自在登寺巷自家菜園種菜，不慎摔跌導致髖骨骨折，超過1小時周遭無人經過，戴阿嬤頻喊「阿彌陀佛」，女路人經過聽到呼救聲趕緊報警，5名警消登山救援。

「阿彌陀佛喔，有個小姐聽到呼救聲」，戴阿嬤於19日在登寺巷菜園種菜，多年前周遭社區因變更高速公路王田交流道附近特定區計畫，搬離僅剩1戶獨居，戴阿嬤約於下午1時許摔斷髖骨，倒在菜園頻喊佛號及「救命喔」，警消在下午2時42分獲報趕赴偏僻小山坡救援。

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三和派出所長楊儒陸表示，員警和消防救護員上坡徒步搜尋約10多分鐘，發現戴阿嬤癱坐菜圃，經初步檢查疑似髖骨骨折，警消隨即合力將阿嬤小心翼翼運送下山，送往烏日林新醫院救護，所幸無生命危險。

戴阿嬤說，在菜園種菜10多年很少跌倒，這次走過泥土隆起處摔倒，感謝警消還有女路人幫忙，如果沒有警察來協助，真的不知道怎麼辦，另外覺得只是跌倒卻讓這麼多人來幫忙，真的很不好意思。

戴阿嬤女兒表示，母親高齡80歲仍堅持下去菜園幹活，日後會多回家關心母親作息及身體狀況，感謝員警協助。

烏日警分局長劉雲鵬說，高齡長輩外出從事活動時最好有同伴陪伴，若遇危險或身體不適才能求救，而若發生意外，第一時間請撥打110或119求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員更快到達現場。

5名警消登山救援戴阿嬤。（讀者提供）

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